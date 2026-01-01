एमपी के इंजीनियरिंग युवाओं के लिए खुशखबरी, MPPSC राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के आवेदन शुरू

मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही आवेदन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है. लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह मौका किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है. जो उम्मीदवार सरकारी विभागों में इंजीनियर के पद पर काम करने का सपना देख रहे हैं, वे अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं.

MPPSC की ओर से जारी सूचना के अनुसार, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2026 से शुरू होंगे. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in या mponline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 फरवरी 2026 तय की गई है. आयोग ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री होना जरूरी है. यह डिग्री सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या अन्य संबंधित शाखाओं में हो सकती है. इसके अलावा उम्र को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं.

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है. उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. सरकारी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और अन्य आरक्षित वर्गों को उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी. पात्रता से जुड़ी पूरी और सही जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ने की सलाह दी गई है.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और मध्य प्रदेश से बाहर के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये तय किया गया है. वहीं मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क देना होगा. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई उम्मीदवार अंतिम तारीख के बाद लेट फीस के साथ आवेदन करता है, तो उसे 3000 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा. इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जा रही है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले उम्मीदवार MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in या mponline.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर “State Engineering Service Exam 2025” से जुड़े नोटिफिकेशन या “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें.

अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो पहले अपनी नई प्रोफाइल बनाएं. इसके लिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी.

लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरण सावधानी से भरें.

इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज तय फॉर्मेट में अपलोड करें.

अब अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

सभी जानकारी एक बार फिर अच्छे से जांच लें और फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

फॉर्म का प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित रखना भी जरूरी है.

