क्या पूरी ट्रेन बुक करवाकर कहीं भी ले जा सकते हैं आप, इसके लिए कितना आता है खर्चा?

क्या पूरी ट्रेन बुक करवाकर कहीं भी ले जा सकते हैं आप, इसके लिए कितना आता है खर्चा?

Full Train Booking Process: शादी या बड़े ग्रुप के सफर के लिए पूरी ट्रेन बुक कराई जा सकती है. रेलवे की FTR सर्विस से यह सुविधा मिलती है. लेकिन इसके लिए नियम, समय और खर्च पहले से जानना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Dec 2025 02:26 PM (IST)
Full Train Booking Process: शादी या बड़े ग्रुप के सफर के लिए पूरी ट्रेन बुक कराई जा सकती है. रेलवे की FTR सर्विस से यह सुविधा मिलती है. लेकिन इसके लिए नियम, समय और खर्च पहले से जानना जरूरी है.

जब परिवार बड़ा हो या दोस्तों की पूरी टोली किसी शादी या खास मौके पर साथ जाना चाहती हो. तो बस या गाड़ी बुक करना आम बात है. लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या पूरी ट्रेन भी बुक करवाई जा सकती है. जवाब है हां. भारतीय रेलवे यह सुविधा देता है.

भारतीय रेलवे की यह सुविधा Full Tariff Rate यानी FTR सर्विस के नाम से जानी जाती है. इसके तहत आप पूरी ट्रेन या जरूरत के हिसाब से कुछ कोच बुक कर सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर शादी, धार्मिक यात्रा, कॉर्पोरेट टूर या बड़े ग्रुप के लिए बनाई गई है. जिससे सभी लोग एक साथ आराम से सफर कर सकें.
भारतीय रेलवे की यह सुविधा Full Tariff Rate यानी FTR सर्विस के नाम से जानी जाती है. इसके तहत आप पूरी ट्रेन या जरूरत के हिसाब से कुछ कोच बुक कर सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर शादी, धार्मिक यात्रा, कॉर्पोरेट टूर या बड़े ग्रुप के लिए बनाई गई है. जिससे सभी लोग एक साथ आराम से सफर कर सकें.
अगर आप ट्रेन या कोच बुक करना चाहते हैं. तो इसके लिए IRCTC की FTR सर्विस का इस्तेमाल करना होता है. बुकिंग यात्रा से कम से कम 30 दिन पहले और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने पहले की जा सकती है. आखिरी वक्त पर यह सुविधा नहीं मिलती. यानी आपको पहले से पूरा प्लान बनाकर चलना होगा.
अगर आप ट्रेन या कोच बुक करना चाहते हैं. तो इसके लिए IRCTC की FTR सर्विस का इस्तेमाल करना होता है. बुकिंग यात्रा से कम से कम 30 दिन पहले और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने पहले की जा सकती है. आखिरी वक्त पर यह सुविधा नहीं मिलती. यानी आपको पहले से पूरा प्लान बनाकर चलना होगा.
Published at : 30 Dec 2025 02:26 PM (IST)
