क्या पूरी ट्रेन बुक करवाकर कहीं भी ले जा सकते हैं आप, इसके लिए कितना आता है खर्चा?

भारतीय रेलवे की यह सुविधा Full Tariff Rate यानी FTR सर्विस के नाम से जानी जाती है. इसके तहत आप पूरी ट्रेन या जरूरत के हिसाब से कुछ कोच बुक कर सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर शादी, धार्मिक यात्रा, कॉर्पोरेट टूर या बड़े ग्रुप के लिए बनाई गई है. जिससे सभी लोग एक साथ आराम से सफर कर सकें.