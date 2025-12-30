एक्सप्लोरर
क्या पूरी ट्रेन बुक करवाकर कहीं भी ले जा सकते हैं आप, इसके लिए कितना आता है खर्चा?
Full Train Booking Process: शादी या बड़े ग्रुप के सफर के लिए पूरी ट्रेन बुक कराई जा सकती है. रेलवे की FTR सर्विस से यह सुविधा मिलती है. लेकिन इसके लिए नियम, समय और खर्च पहले से जानना जरूरी है.
जब परिवार बड़ा हो या दोस्तों की पूरी टोली किसी शादी या खास मौके पर साथ जाना चाहती हो. तो बस या गाड़ी बुक करना आम बात है. लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या पूरी ट्रेन भी बुक करवाई जा सकती है. जवाब है हां. भारतीय रेलवे यह सुविधा देता है.
Published at : 30 Dec 2025 02:26 PM (IST)
