देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ

टर्मिनल या टर्मिनस का सीधा अर्थ अंत होता है. ऐसे स्टेशन वह होते हैं जहां रेलवे लाइन खत्म हो जाती है. जब कोई ट्रेन टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचती है, तो वह आगे उसी दिशा में नहीं जाती, बल्कि यहीं पर अपनी यात्रा समाप्त करती है या फिर दिशा बदलकर वापस लौटती है. आमतौर पर टर्मिनल स्टेशन किसी बड़े शहर के सबसे जरूरी और बड़े स्टेशन होते हैं. यहां से लंबी दूरी की कई ट्रेनें शुरू और खत्म होती हैं.