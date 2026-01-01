एक्सप्लोरर
देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ
हर स्टेशन की अपनी अलग पहचान और भूमिका होती है. आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ स्टेशनों के नाम के साथ जंक्शन, सेंट्रल, टर्मिनल, कैंट, रोड या हॉल्ट जैसे शब्द जुड़े होते हैं.
भारत में ट्रेन से सफर करना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक यादगार एक्सपीरियंस होता है. लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा में हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और रास्ते में बदलते नजारों का आनंद लेते हैं. भारत का रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा और अलग है कि हर स्टेशन की अपनी अलग पहचान और भूमिका होती है. आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ स्टेशनों के नाम के साथ जंक्शन, सेंट्रल, टर्मिनल, कैंट, रोड या हॉल्ट जैसे शब्द जुड़े होते हैं. दरअसल ये शब्द सिर्फ नाम नहीं हैं, बल्कि स्टेशन के प्रकार और उसके महत्व को बताते हैं. तो आइए जानते हैं कि भारत में कितनी तरह के रेलवे स्टेशन होते हैं और उनका क्या मतलब होता है.
Published at : 01 Jan 2026 07:03 AM (IST)
