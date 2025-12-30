हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटी31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक

31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक

PAN Card Aadhaar Link: अगर 31 दिसंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं किया गया. तो पैन इनएक्टिव हो सकता है. इसके बाद टैक्स रिफंड, बैंक, निवेश और लोन से जुड़े कई जरूरी काम अटक सकते हैं. ऐसे करें लिंक.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Dec 2025 04:35 PM (IST)
PAN Card Aadhaar Link: अगर 31 दिसंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं किया गया. तो पैन इनएक्टिव हो सकता है. इसके बाद टैक्स रिफंड, बैंक, निवेश और लोन से जुड़े कई जरूरी काम अटक सकते हैं. ऐसे करें लिंक.

साल खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसी के साथ टैक्स से जुड़ा एक बेहद जरूरी काम भी अपनी आखिरी डेडलाइन पर पहुंच गया है. अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है. तो यह खबर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

1/6
31 दिसंबर के बाद आपना पैन इनएक्टिव हो सकता है. जिससे रोजमर्रा के कई जरूरी काम अटक जाएंगे. सरकार साफ संकेत दे चुकी है कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला. पैन और आधार को लिंक करना इसलिए जरूरी किया गया है.
31 दिसंबर के बाद आपना पैन इनएक्टिव हो सकता है. जिससे रोजमर्रा के कई जरूरी काम अटक जाएंगे. सरकार साफ संकेत दे चुकी है कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला. पैन और आधार को लिंक करना इसलिए जरूरी किया गया है.
2/6
अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया. तो 1 जनवरी से आपका पैन इनएक्टिव माना जाएगा. पैन नंबर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल लगभग बेकार हो जाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी और रिफंड बनता है तो वह भी अटक सकता है.
अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया. तो 1 जनवरी से आपका पैन इनएक्टिव माना जाएगा. पैन नंबर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल लगभग बेकार हो जाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी और रिफंड बनता है तो वह भी अटक सकता है.
Published at : 30 Dec 2025 04:35 PM (IST)
Tags :
PAN Aadhaar Link Utility News PAN CARD

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
पंजाब
Punjab Crime News: मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार, क्या बोली पुलिस?
मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार, क्या बोली पुलिस?
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', कहा- 'मैं घबरा गया था'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top News: दोपहर की बड़ी खबरें |Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC | Angel Chakma |New Year
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Amit Shah | Bangladesh Violence | BMC | Angel Chakma |New Year
New Year 2026: लाल किला ब्लास्ट के बाद प्रशासन की नए साल से पहले फिर बड़ी लापरवाही? | ABP News
Kolkata News: चुनाव आते ही दुशासन, दुर्योधन दिखने लगते हैं- Mamta | Breaking | Amit Shah
2026 में क्या आने वाला है? Tata Ev का बड़ा प्लान! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
पंजाब
Punjab Crime News: मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार, क्या बोली पुलिस?
मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार, क्या बोली पुलिस?
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', कहा- 'मैं घबरा गया था'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत'
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
उफ ये मुहब्बत... गर्मी में रोटी सेंक रही आंटी को पंखा झलने लगे अंकल, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल
उफ ये मुहब्बत... गर्मी में रोटी सेंक रही आंटी को पंखा झलने लगे अंकल, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget