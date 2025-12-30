31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक

अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया. तो 1 जनवरी से आपका पैन इनएक्टिव माना जाएगा. पैन नंबर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल लगभग बेकार हो जाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी और रिफंड बनता है तो वह भी अटक सकता है.