एक्सप्लोरर
31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक
PAN Card Aadhaar Link: अगर 31 दिसंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं किया गया. तो पैन इनएक्टिव हो सकता है. इसके बाद टैक्स रिफंड, बैंक, निवेश और लोन से जुड़े कई जरूरी काम अटक सकते हैं. ऐसे करें लिंक.
साल खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसी के साथ टैक्स से जुड़ा एक बेहद जरूरी काम भी अपनी आखिरी डेडलाइन पर पहुंच गया है. अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है. तो यह खबर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.
1/6
2/6
Published at : 30 Dec 2025 04:35 PM (IST)
Tags :PAN Aadhaar Link Utility News PAN CARD
यूटिलिटी
6 Photos
31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक
यूटिलिटी
6 Photos
क्या पूरी ट्रेन बुक करवाकर कहीं भी ले जा सकते हैं आप, इसके लिए कितना आता है खर्चा?
यूटिलिटी
6 Photos
सर्दियों में कार के शीशे पर जमने वाला फॉग कैसे हटाएं? ये आसान टिप्स आएंगी तुरंत काम
यूटिलिटी
6 Photos
पीएम मुद्रा योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई, बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख का लोन देती है सरकार
यूटिलिटी
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी से पहले महिलाएं रखें अपनी सुरक्षा का खास ख्याल, ये सेफ्टी टिप्स आएंगे काम
यूटिलिटी
6 Photos
अब महंगी ड्राई क्लीनिंग नहीं, घर पर ही करें सोफे की डीप क्लीनिंग, जानें आसान तरीके
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
पंजाब
मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार, क्या बोली पुलिस?
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत'
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion