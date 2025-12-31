नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना

अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े गए. तो अब आपको सीधे 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं बिना आरसी के ड्राइव करने पर 3000 से 5000 रुपये तक का चालान कट सकता है. नए नियमों में दस्तावेजों को लेकर कोई ढील नहीं दी जा रही.