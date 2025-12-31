एक्सप्लोरर
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
Traffic Rules: नए साल में गाड़ी चलाते वक्त नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है. छोटी सी गलती जश्न को परेशानी में बदल सकती है, इसलिए ड्राइविंग में पूरी सावधानी जरूरी है.
नए साल की दस्तक लगभग हो चुकी है. छुट्टियां, घूमने के प्लान और जश्न का माहौल बन रहा है. ऐसे में बहुत से लोग बाहर निकलते हैं और कई लोग अपनी गाड़ियों से सफर करते हैं. लेकिन नए साल में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है. क्योंकि नए ट्रैफिक रूल लागू हो चुके हैं.
1/6
2/6
Published at : 31 Dec 2025 05:22 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
यूटिलिटी
6 Photos
नाइट क्लब में कर रहे नए साल की पार्टी तो भूलकर भी मत करना ये गलतियां, वरना जेल में बीतेगी पूरी रात
यूटिलिटी
6 Photos
आज हर हाल में निपटा लें आधार-पैन समेत ये 5 काम, वरना 2026 में पूरे साल रहेंगे परेशान
यूटिलिटी
6 Photos
31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक
यूटिलिटी
6 Photos
क्या पूरी ट्रेन बुक करवाकर कहीं भी ले जा सकते हैं आप, इसके लिए कितना आता है खर्चा?
यूटिलिटी
6 Photos
सर्दियों में कार के शीशे पर जमने वाला फॉग कैसे हटाएं? ये आसान टिप्स आएंगी तुरंत काम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
महाराष्ट्र
नए साल से पहले महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा बदलाव, NIA चीफ IPS अधिकारी सदानन्द दाते अब DGP
इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
यूटिलिटी
6 Photos
नाइट क्लब में कर रहे नए साल की पार्टी तो भूलकर भी मत करना ये गलतियां, वरना जेल में बीतेगी पूरी रात
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion