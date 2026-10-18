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हैकर्स और ऑनलाइन ट्रैकिंग से बचाना है डेटा? बदलें ये सेटिंग्स
इंटरनेट यूज करते समय आपकी छोटी-छोटी एक्टिविटी भी ट्रैक हो सकती हैं. जानिए कौन-सी सेटिंग्स बदलकर हैकर्स और ऑनलाइन ट्रैकिंग से अपने डेटा को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.
आजकल वेबसाइट्स कुकीज, ट्रैकिंग पिक्सल और डिवाइस की पहचान करने वाली तकनीकों के जरिए यूजर की एक्टिविटी पर नजर रख सकती हैं. वहीं फोन में दी गई ऐप परमिशन और असुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन भी निजी जानकारी के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं. सिर्फ ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने या प्राइवेट टैब यूज करने से ऑनलाइन ट्रैकिंग पूरी तरह बंद नहीं होती है. ऐसे में कुछ जरूरी सेटिंग्स और आदतों में बदलाव करके डेटा की सुरक्षा बेहतर बनाई जा सकती है. तो आइए जानते हैं कि हैकर्स और ऑनलाइन ट्रैकिंग से डेटा बचाना है तो कौन-सी सेटिंग्स बदलें.
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Published at : 18 Oct 2026 01:08 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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