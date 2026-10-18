हैकर्स और ऑनलाइन ट्रैकिंग से बचाना है डेटा? बदलें ये सेटिंग्स

फोन खोने या चोरी होने की स्थिति में डेटा सुरक्षित रखने के लिए स्क्रीन लॉक और स्टोरेज एन्क्रिप्शन का यूज करें. स्क्रीन को पांच मिनट या उससे कम समय में अपने आप लॉक होने के लिए सेट कर सकते हैं. लॉगिन की कई गलत कोशिशों के बाद डिवाइस लॉक होने का ऑप्शन भी यूजफुल है. अनजान स्रोस से आए लिंक पर क्लिक न करें और संदिग्ध अटैचमेंट खोलने से बचें.