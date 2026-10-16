Wi-Fi ऑन छोड़कर घर से निकलते हैं? जानें प्राइवेसी पर इसका असर

Wi-Fi स्कैनिंग से जुड़े सिग्नल का इस्तेमाल कुछ जगहों पर लोगों की आवाजाही के पैटर्न को समझने के लिए किया जा सकता है. रिटेल स्टोर और विज्ञापन से जुड़ी कंपनियां भी डिवाइस के सिग्नल के जरिए एक्टिवीटीज पर नजर रख सकती हैं. Wi-Fi बंद करने से इस तरह की ट्रैकिंग की आशंका कम करने में मदद मिल सकती है. साथ ही लोकेशन और डिवाइस की पहचान का जोखिम भी कम होता है.