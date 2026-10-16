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Wi-Fi ऑन छोड़कर घर से निकलते हैं? जानें प्राइवेसी पर इसका असर
घर से बाहर निकलते समय Wi-Fi ऑन छोड़ना आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए जोखिम बन सकता है. जानिए Wi-Fi बंद रखना क्यों जरूरी है और फोन की सुरक्षा से जुड़े जरूरी टिप्स
घर से बाहर निकलते समय लोग मोबाइल का इंटरनेट तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन Wi-Fi बंद करना अक्सर भूल जाते हैं. फोन में Wi-Fi चालू रहने पर वह आसपास मौजूद नेटवर्क को ढूंढ सकता है और कुछ स्थितियों में अपने आप कनेक्ट भी हो सकता है. यही सुविधा अनजान जगहों पर आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए परेशानी बन सकती है. कैफे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बाजार जैसी जगहों पर मौजूद हर पब्लिक Wi-Fi सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं है. ऐसे में फोन की कनेक्टिविटी से जुड़ी छोटी-सी लापरवाही निजी जानकारी को जोखिम में डाल सकती है. तो आइए जानते हैं कि घर से निकलते समय Wi-Fi बंद करना क्यों जरूरी है और इसका आपकी प्राइवेसी पर क्या असर पड़ता है.
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Published at : 16 Oct 2026 08:55 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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