लैपटॉप पर गलती से गिर गया पानी? तुरंत करें ये काम, हजारों के खर्चे से बच जाएंगे

अगर लैपटॉप पर सादा पानी गिरा है तो सूखने के बाद वह अक्सर ठीक से चल पड़ता है. लेकिन अगर मीठी चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक गिरी है. तो सिर्फ सुखाने से काम नहीं चलेगा. ये चीजें सूखने के बाद अंदर के सर्किट पर चिपचिपी परत छोड़ देती हैं, जिससे बाद में जंग लगने लगती है. ऐसे में लैपटॉप को घर पर चालू करने के बजाय सर्विस सेंटर ले जाकर क्लीनिंग करवाना ही समझदारी है.