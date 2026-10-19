धोनी ने अंबानी परिवार संग मनाई 'नवरात्रि', मेले में पत्नी के साथ किया ऐसा मजाक; वीडियो वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस समय गुजरात के जामनगर में हैं, जहां रविवार की शाम वह नवरात्रि उत्सव मेले में शामिल हुए. ये भव्य उत्सव रिलायंस टाउनशिप में आयोजित हो रहा है. धोनी के साथ अनंत अंबानी, उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट भी नजर आईं. उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

एमएस धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ 2 दिन पहले जामनगर पहुंचे थे, उनका एयरपोर्ट का वीडियो भी वायरल हुआ था. रिलायंस टाउनशिप में चल रहे नवरात्रि उत्सव मेले में धोनी अपनी पत्नी के साथ आए, जहां अनंत ओर राधिका भी थीं। सभी ने खूब एन्जॉय किया. धोनी सफेद रंग की टीशर्ट और नीली जींस पहने थे. अनंत गुलाबी रंग के कुर्ते में थे. दोनों ने कई झूलों का आनंद लिया.

MS Dhoni celebrating Navratri with Anant Ambani in Jamnagar https://t.co/xaE0F8yPMg — 𝗦💛 (@mostlydhoni78) October 19, 2026

धोनी ने पत्नी से यूं लिए मजे

एमएस धोनी ने मेले में कई झूलों का आनंद लिया, इस दौरान उन्होंने खूब मस्ती भी की. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी पत्नी साक्षी के साथ मजाक करते हुए दिख रहे हैं. दरअसल धोनी आइसक्रीम खा रहे हैं, तभी वह साक्षी को खिलाने के लिए चम्मच उनके मुंह के पास ले जाते हैं. जैसे ही साक्षी मुंह खोलती है, धोनी वो खुद खा जाते हैं. इसके बाद साक्षी की भी हंसी छूट जाती है.

Dhoni to me and fellow CSK fans in 2026 IPL season https://t.co/BzMetEvjJQ — ` (@bdrijalab) October 19, 2026

भारत को अपनी कप्तानी में टी20 और वनडे वर्ल्ड कप खिताब जिताने वाले एमएस धोनी ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. अभी वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के लिए खेलते हैं. हालांकि आगामी सीजन में वह खेलेंगे या नहीं, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

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