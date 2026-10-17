दिन की धूप, रात की रोशनी! कैसे काम करती है सोलर लाइट की टेक्नोलॉजी?

सोलर लाइट के ऊपर लगा फोटोवोल्टिक (PV) पैनल सूरज की रोशनी को डायरेक्ट करंट (DC) बिजली में बदलता है. इसमें मौजूद सेमीकंडक्टर सेल पर जब रोशनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्पीड से बिजली पैदा होती है, हालांकि बिजली बनने की मात्रा धूप, पैनल के तापमान, उसकी दिशा और उस पर पड़ने वाली छाया पर निर्भर करती है.