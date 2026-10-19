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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भेजा समन, CM के वायरल वीडियो से जुड़ा मामला

ED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भेजा समन, CM के वायरल वीडियो से जुड़ा मामला

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा को मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित विवादित वीडियो के मामले में ED का समन भेजा गया है. उन पर फर्जी फोरेंसिक लैब रिपोर्ट बनवाने का आरोप है.

Written By : रवि यादव |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 19 Oct 2026 01:29 PM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के IPS अधिकारी और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक विवादित वायरल वीडियो से जुड़े मामले में समन जारी किया है. उन्हें 19 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ स्थित ED कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया है.

पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को विवाद से बचाने के लिए, वीडियो को AI से तैयार या एडिटेड बताने के लिए कथित तौर पर फर्जी फॉरेंसिक और साइबर एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कराई गई थी.

भगवंत मान ने किया था अकाल तख्त का कथित अपमान

यह विवाद तब शुरू हुआ जब अकाल तख्त ने इस साल जनवरी में भगवंत मान को तलब किया था. उन पर 'गुरु की गोलक' (गुरुद्वारे का दान पात्र) के बारे में टिप्पणी करने और एक कथित वीडियो में सिख गुरुओं तथा मारे गए उग्रवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरें दिखाकर "आपत्तिजनक गतिविधियां" करने के आरोप थे.

15 जनवरी को जब मुख्यमंत्री अकाल तख्त के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा था कि "दिखाया जा रहा विवादित वीडियो AI जेनेरटेड है.  'सिंह साहब(सिख पंडित)' चाहें तो देश के किसी भी फोरेंसिक लैब में वीडियो की जांच करवा सकते हैं."

गुरुग्राम के लैब में हुई थी वीडियो की जांच

बाद में जब वीडियो को गुरुग्राम की एक फोरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो लुधियाना के कमिश्नर स्वप्न शर्मा पर आरोप लगा कि उन्होंने अरुण मेहरंद्रू तथा अंकित से फर्जी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था.

ED ने गुरुग्राम पुलिस की ओर से दर्ज FIR और दो आरोपियों अरुण मेहरंद्रू तथा अंकित की गिरफ्तारी के बाद मामला अपने हाथ में लिया. दोनों पर कथित तौर पर फर्जी फॉरेंसिक और साइबर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने का आरोप है. ED ने यह समन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 की धारा 50(2) और 50(3) के तहत जारी किया है. समन में जांच या कार्यवाही के सिलसिले में स्वप्न शर्मा की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी बताई गई है.

यह भी पढ़ें- सलमान को धमकी, कपिल के कैफे पर फायरिंग... कलाकारों के पीछे पड़ा बिश्नोई गैंग, पूरी टाइमलाइन

Published at : 19 Oct 2026 01:29 PM (IST)
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