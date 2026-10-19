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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशनर्मदापुरम: रेलवे स्टेशन के बाहर कार में मिले 2 बच्चों के शव, पिता की ट्रेन से कटकर मौत

नर्मदापुरम: रेलवे स्टेशन के बाहर कार में मिले 2 बच्चों के शव, पिता की ट्रेन से कटकर मौत

नर्मदापुरम में पिपरिया रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कार से दो बच्चों के शव मिले. पिता अजय धाकड़ की भी ट्रेन से कटकर मौत हो गई. बच्चों की गर्दन पर निशान मिले हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Oct 2026 01:35 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पिपरिया में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कार से दो बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. दोनों मृतक सगे भाई थी. उनकी पहचान 13 वर्षीय समर्थ और 11 वर्षीय शिवाय के रूप में हुई है. मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि दोनों बच्चों के पिता अजय धाकड़ की भी रविवार दोपहर ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी. घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, बरेली निवासी अजय धाकड़ अपने दोनों बेटों समर्थ और शिवाय को फिल्म दिखाने की बात बोलकर बाहर लाए थे. घर से भी वे यही बोलकर निकले थे और पिपरिया पहुंच गए थे. अजय ने अपनी कार पिपरिया रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी की थी. 

यह भी पढ़ें: Dussehra 2026: मध्य प्रदेश का गांव जहां लंकापति को पूजते हैं लोग, नहीं होता रावण दहन

बच्चों की गर्दन पर निशान मिलने से संदेह

रविवार (18 अक्टूबर) दोपहर अजय की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कार को देखा, तो उसमें दोनों बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. 

प्रारंभिक जांच में दोनों बच्चों की गर्दन पर निशान मिलने की बात सामने आई है. हालांकि, बच्चों की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: ग्वालियर हादसे पर CM मोहन यादव का एक्शन, SP समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड

Input By : आशीष मालवीय

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 19 Oct 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
MP News Narmadapuram News
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