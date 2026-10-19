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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली पुलिस के DCP बोले- 'लॉरेंस बिश्नोई साहब', जन सुराज ने कहा- 'ये तो…'

दिल्ली पुलिस के DCP बोले- 'लॉरेंस बिश्नोई साहब', जन सुराज ने कहा- 'ये तो…'

डीसीपी अभिषेक धानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 'साहब' कह दिया. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. इसी पर जन सुराज पार्टी ने चुटकी ली है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 19 Oct 2026 01:35 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस के डीसीपी अभिषेक धानिया के एक बयान पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की प्रतिक्रिया आई है. दरअसल डीसीपी अभिषेक धानिया दिल्ली फायरिंग मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को 'साहब' कह दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पर तमाम रिएक्शन आ रहे हैं. जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने इस पर चुटकी ली है.

कुमार सौरभ ने अपने एक्स पर लिखा है, "सिर्फ लॉरेंस विश्नोई साहब... ये तो ज्यादती है! तृतीय वर्ष प्रशिक्षित, प्रखर राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह के आंख के तारे, परम दुलारे 'माननीय व आदरणीय श्री लॉरेंस विश्नोई साहब' बोलना चाहिए हुजूर! खूंखार गैंगस्टर "साहब" और सरकार की नीतियों का विरोध जो करे वो युवा (Gen Z) अनार्किस्ट (अराजकतावादी) है… इन्हें 'टाइगर श्रॉफ' क्या किसी को गोली मारने का अधिकार है."

उधर आरजेडी से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है. आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है, "लॉरेंस बिश्नोई साहब- दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस ने तो 'साहब' कहकर क्या खूब इज्जत दे दी!"

यह भी पढ़ें- 'तेजस्वी अपने परिवार, पार्टी और सोच में भी फ्लॉप हैं', JDU का करारा हमला

फिर से चर्चा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग

बता दें कि फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार चर्चा में है. बीते रविवार की शाम दिल्ली में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई है. इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. इस घटना पर भी तमाम दलों की ओर से प्रतिक्रियाए आ रही हैं. 

मुंबई की घटना को लेकर RJD सांसद मनोज झा कहते हैं, "किसी ने (इस फायरिंग की) जिम्मेदारी ली है, और यह जिम्मेदारी गुजरात की एक जेल से तय हुई है… जहां वह व्यक्ति मौजूद है और तमाम तरह की VIP सुविधाओं का आनंद ले रहा है. इससे साफ पता चलता है कि कानून का राज कहीं भी नहीं है… जिनकी निगरानी में यह सब हो रहा है, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए… लोग डर के साये में जी रहे हैं."

यह भी पढ़ें- टाइगर श्रॉफ हमला: पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'देश के प्रधानमंत्री...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Oct 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff Lawrence Bishnoi BIHAR NEWS Lawrence Bishnoi Sahab
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