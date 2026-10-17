पुराने गैजेट्स को न समझें बेकार! इन 5 तरीकों से फिर आएंगे काम

अगर आपके पास ऐसा स्मार्टफोन है, जिसका इस्तेमाल अब नहीं करते, तो उसे घर के किसी हिस्से पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. फोन के कैमरे को दरवाजे या उस जगह की तरफ रखें, जहां निगरानी करनी हो. सिक्योरिटी कैमरा ऐप की मदद से इसे दूसरे फोन से कनेक्ट किया जा सकता है, हालांकि पुराने फोन में सिक्योरिटी अपडेट मिलने बंद हो गए हैं, तो उसे नेटवर्क से जोड़ने से पहले सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है.