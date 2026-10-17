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पुराने गैजेट्स को न समझें बेकार! इन 5 तरीकों से फिर आएंगे काम
पुराना स्मार्टफोन, लैपटॉप या टीवी बेकार समझकर घर में रखने की जगह उन्हें दोबारा काम में लाया जा सकता है. जानिए ऐसे स्मार्ट तरीके, जिनसे पुराने गैजेट्स फिर यूज बन सकते हैं.
नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या टीवी खरीदने के बाद पुराने डिवाइस अक्सर घर के किसी कोने में रखे रह जाते हैं. शुरुआत में लगता है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन धीरे-धीरे ये गैजेट्स कबाड़ का हिस्सा बन जाते हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि पुराना डिवाइस आपके किसी काम का न रहा हो. टेक्नोलॉजी की मदद से कई पुराने गैजेट्स को नए काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. पुराना स्मार्टफोन घर की सुरक्षा पर नजर रखने में मदद कर सकता है, जबकि पुराना टैबलेट डिजिटल फोटो फ्रेम या ई-बुक रीडर बन सकता है. पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बिना सोचे-समझे फेंकना भी सही ऑप्शन नहीं है. ऐसे में पुराने गैजेट्स को दोबारा इस्तेमाल करना या सही तरीके से रीसाइकिल करना यूजफुल हो सकता है. तो आइए जानते हैं ऐसे 5 तरीके, जिनसे पुराने डिवाइस फिर काम आ सकते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 08:48 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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