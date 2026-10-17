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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीपुराने गैजेट्स को न समझें बेकार! इन 5 तरीकों से फिर आएंगे काम

पुराने गैजेट्स को न समझें बेकार! इन 5 तरीकों से फिर आएंगे काम

पुराना स्मार्टफोन, लैपटॉप या टीवी बेकार समझकर घर में रखने की जगह उन्हें दोबारा काम में लाया जा सकता है. जानिए ऐसे स्मार्ट तरीके, जिनसे पुराने गैजेट्स फिर यूज बन सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 17 Oct 2026 08:48 PM (IST)
पुराना स्मार्टफोन, लैपटॉप या टीवी बेकार समझकर घर में रखने की जगह उन्हें दोबारा काम में लाया जा सकता है. जानिए ऐसे स्मार्ट तरीके, जिनसे पुराने गैजेट्स फिर यूज बन सकते हैं.

नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या टीवी खरीदने के बाद पुराने डिवाइस अक्सर घर के किसी कोने में रखे रह जाते हैं. शुरुआत में लगता है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन धीरे-धीरे ये गैजेट्स कबाड़ का हिस्सा बन जाते हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि पुराना डिवाइस आपके किसी काम का न रहा हो. टेक्नोलॉजी की मदद से कई पुराने गैजेट्स को नए काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. पुराना स्मार्टफोन घर की सुरक्षा पर नजर रखने में मदद कर सकता है, जबकि पुराना टैबलेट डिजिटल फोटो फ्रेम या ई-बुक रीडर बन सकता है. पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बिना सोचे-समझे फेंकना भी सही ऑप्शन नहीं है. ऐसे में पुराने गैजेट्स को दोबारा इस्तेमाल करना या सही तरीके से रीसाइकिल करना यूजफुल हो सकता है. तो आइए जानते हैं ऐसे 5 तरीके, जिनसे पुराने डिवाइस फिर काम आ सकते हैं.

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अगर आपके पास ऐसा स्मार्टफोन है, जिसका इस्तेमाल अब नहीं करते, तो उसे घर के किसी हिस्से पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. फोन के कैमरे को दरवाजे या उस जगह की तरफ रखें, जहां निगरानी करनी हो. सिक्योरिटी कैमरा ऐप की मदद से इसे दूसरे फोन से कनेक्ट किया जा सकता है, हालांकि पुराने फोन में सिक्योरिटी अपडेट मिलने बंद हो गए हैं, तो उसे नेटवर्क से जोड़ने से पहले सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है.
अगर आपके पास ऐसा स्मार्टफोन है, जिसका इस्तेमाल अब नहीं करते, तो उसे घर के किसी हिस्से पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. फोन के कैमरे को दरवाजे या उस जगह की तरफ रखें, जहां निगरानी करनी हो. सिक्योरिटी कैमरा ऐप की मदद से इसे दूसरे फोन से कनेक्ट किया जा सकता है, हालांकि पुराने फोन में सिक्योरिटी अपडेट मिलने बंद हो गए हैं, तो उसे नेटवर्क से जोड़ने से पहले सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है.
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पुराना टैबलेट डिजिटल फोटो फ्रेम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें अपनी पसंद की तस्वीरों का स्लाइडशो चलाकर डेस्क या दीवार के पास रखा जा सकता है. इसके अलावा टैबलेट में ई-बुक ऐप इंस्टॉल करके उसे पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
पुराना टैबलेट डिजिटल फोटो फ्रेम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें अपनी पसंद की तस्वीरों का स्लाइडशो चलाकर डेस्क या दीवार के पास रखा जा सकता है. इसके अलावा टैबलेट में ई-बुक ऐप इंस्टॉल करके उसे पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
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अगर आपका पुराना टीवी अभी भी काम करता है, तो उस पर एक्वेरियम या फायरप्लेस का वीडियो चलाया जा सकता है. इसके लिए टीवी को USB ड्राइव, पुराने कंप्यूटर या उपलब्ध स्ट्रीमिंग ऑप्शनों से जोड़ा जा सकता है, हालांकि पुराने टीवी नई स्क्रीन के मुकाबले ज्यादा बिजली खर्च कर सकते हैं.
अगर आपका पुराना टीवी अभी भी काम करता है, तो उस पर एक्वेरियम या फायरप्लेस का वीडियो चलाया जा सकता है. इसके लिए टीवी को USB ड्राइव, पुराने कंप्यूटर या उपलब्ध स्ट्रीमिंग ऑप्शनों से जोड़ा जा सकता है, हालांकि पुराने टीवी नई स्क्रीन के मुकाबले ज्यादा बिजली खर्च कर सकते हैं.
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पुराने डेस्कटॉप या लैपटॉप को HDMI केबल से टीवी के साथ कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें अपनी फिल्में और म्यूजिक फाइलें रखकर VLC या Plex जैसे मीडिया प्लेयर की मदद से कंटेंट चलाया जा सकता है.
पुराने डेस्कटॉप या लैपटॉप को HDMI केबल से टीवी के साथ कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें अपनी फिल्में और म्यूजिक फाइलें रखकर VLC या Plex जैसे मीडिया प्लेयर की मदद से कंटेंट चलाया जा सकता है.
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अगर पुराना फोन, लैपटॉप या टैबलेट सही तरीके से काम कर रहा है, तो उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं. कुछ कंपनियां ट्रेड-इन प्रोग्राम के तहत पुराने डिवाइस के बदले स्टोर क्रेडिट या नए प्रोडक्ट पर छूट भी देती हैं. वहीं खराब गैजेट्स को प्रमाणित ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग सेंटर पर देना बेहतर है. किसी भी डिवाइस को बेचने से पहले उसमें मौजूद निजी डेटा मिटाना न भूलें.
अगर पुराना फोन, लैपटॉप या टैबलेट सही तरीके से काम कर रहा है, तो उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं. कुछ कंपनियां ट्रेड-इन प्रोग्राम के तहत पुराने डिवाइस के बदले स्टोर क्रेडिट या नए प्रोडक्ट पर छूट भी देती हैं. वहीं खराब गैजेट्स को प्रमाणित ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग सेंटर पर देना बेहतर है. किसी भी डिवाइस को बेचने से पहले उसमें मौजूद निजी डेटा मिटाना न भूलें.
Published at : 17 Oct 2026 08:48 PM (IST)
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