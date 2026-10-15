अभी से बना लें धनतेरस का बजट, इन इलेक्ट्रिक आइटम्स को खरीदना फायदे का सौदा

आपको कौनसा आइटम खरीदना चाहिए यह आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है. लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक आइटम स्पेशल ऑफर्स पर मिल रहा है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है. शॉपिंग से पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपके पास मौजूद किस Bank के Credit या Debit कार्ड पर 10 परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन चुनकर आप बिना किसी एक्सट्रा ब्याज के महंगे अप्लायंसेज आसान मंथली किस्तों पर ले सकते हैं.