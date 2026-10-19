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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी40 हजार के बजट में चाहिए बढ़िया लैपटॉप, इन 5 ऑप्शन्स को देख लें

40 हजार के बजट में चाहिए बढ़िया लैपटॉप, इन 5 ऑप्शन्स को देख लें

कॉलेज या ऑफिस के काम के लिए अगर आप 40 हजार के बजट में नया लैपटॉप ढूंढ रहे हैं. तो किसी सेकंड हैंड मॉडल के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें. बाजार में इस कीमत के अंदर ही 5 धांसू लैपटॉप्स मौजूद हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 19 Oct 2026 08:38 AM (IST)
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  • Acer Aspire 3 यात्रा हेतु हल्का, IPS डिस्प्ले भी।

आज के समय में दुनिया के 90 फीसदी कागजी और रिसर्च के काम लैपटॉप के जरिए ही होते हैं. कॉलेज के असाइनमेंट बनाने से लेकर ऑफिस की बड़ी-बड़ी फाइलें तैयार करने, डेटा संभालने और घंटों इंटरनेट पर रिसर्च करने तक हर काम के लिए एक लैपटॉप होना जरूरी है. आज के वक्त में कई तरह के लैपटॉप मार्केट में है जो हजारों से लेकर लाखों तक में जाते हैं. 

लेकिन ज्यादातर लोगों का बजट बहुत हाई नहीं होता है. इसलिए वह ज्यादा महंगे ऑप्शन के बजाय मिड रेंज में ही कुछ बढ़िया लैपटॉप की तलाश में होते हैं. इस समय बाती की जाए तो मार्केट में 40 हजार रुपये के आसपास की कीमत में लैपटॉप्स के कई ऑप्शन हैं. अगर आप भी इस बजट में नया लैपटॉप तलाश रहे हैं तो इन 5 ऑप्शन्स पर नजर जरूर डालें.

Lenovo IdeaPad Slim 3 और Acer Aspire Lite 

इस बजट में सबसे पहला और तगड़ा ऑप्शन Lenovo IdeaPad Slim 3 है जो बाजार में करीब 30390 रुपये से लेकर 39499 रुपये के बीच अलग-अलग वेरिएंट्स में मिल रहा है. इसमें AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के साथ 8GB की फास्ट LPDDR5 रैम और 512GB की एसएसडी स्टोरेज दी गई है. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका बैकलिट कीबोर्ड और प्री-इंस्टॉल्ड एमएस ऑफिस 2024 है. जो देर रात तक पढ़ाई या ऑफिस का काम करने वालों के लिए बहुत काम आता है. 

वहीं लिस्ट में दूसरा लैपटॉप है Acer Aspire Lite AL15-53. जिसकी कीमत करीब 31000 रुपये से 36999 रुपये के बीच रहती है. इसमें आपको 13th जनरेशन का Intel Core i3-1305U प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलती है. 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन होने के बावजूद इसका वजन सिर्फ 1.61 किलोग्राम है. जिससे इसे रोज बैग में रखकर कॉलेज या ऑफिस ले जाना बेहद आसान रहता है.


40 हजार के बजट में चाहिए बढ़िया लैपटॉप, इन 5 ऑप्शन्स को देख लें

Dell Inspiron 15 और ASUS Vivobook 15

अगर आप लंबे समय तक टिकने वाला मजबूत लैपटॉप चाहते हैं तो  Dell Inspiron 15 एक बढ़िया ऑप्शन है. 13th जनरेशन के Intel Core i3-1305U प्रोसेसर या 12th जनरेशन चिपसेट के साथ आने वाला यह नया लैपटॉप ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर 33990 रुपये से 39500 रुपये के बीच में मिल जाता है. इसमें 8GB रैम, 512GB एसएसडी, विंडोज 11 और शानदार साउंड के लिए ट्यून्ड स्पीकर्स दिए गए हैं. जो ऑनलाइन मीटिंग्स और भारी एक्सेल शीट्स पर काम करने के लिए सही हैं. 

इसके अलावा आप ASUS Vivobook 15 या Vivobook Go 15 को चुन सकते हैं जो 31500 रुपये से 38990 रुपये की कीमत में मिल रहा है. इसमें Intel Core i3-1215U और Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के साथ 8GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलती है. इसका स्लीक डिजाइन, 180 डिग्री तक सीधा खुलने वाला हिंज और वेबकैम प्राइवेसी शटर मिल रहा है. 


40 हजार के बजट में चाहिए बढ़िया लैपटॉप, इन 5 ऑप्शन्स को देख लें

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Acer Aspire 3 

Acer Aspire 3 A325-42 और इसका कॉम्पैक्ट वर्जन Acer Aspire One 14 उन लोगों के लिए बेस्ट है. जिन्हें सफर के दौरान लैपटॉप इस्तेमाल करना पड़ता है. यह लैपटॉप मार्केट में 32990 रुपये से 38470 रुपये के बीच आसानी से मिल रहा है. इसमें AMD Ryzen 3 5400U या 7320U प्रोसेसर, 8GB रैम, फास्ट NVMe एसएसडी और आंखों को थकान से बचाने वाली फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले मिलती है. इसके 14 इंच वाले मॉडल का वजन मात्र 1.48 किलोग्राम है. 

इन बातों का रखें ध्यान

आखिर में एक जरूरी सलाह यही है कि 40 हजार रुपये खर्च करते समय किसी पुराने और रीफर्बिश्ड मॉडल के झांसे में बिल्कुल न आएं. ऊपर बताए गए इन पांचों ब्रांड न्यू लैपटॉप्स में आपको कंपनी की वारंटी, ओरिजिनल विंडोज 11 और कम से कम 8GB रैम के साथ एसएसडी स्टोरेज मिलती है. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 08:38 AM (IST)
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