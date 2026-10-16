गैजेट की वारंटी का हिसाब कैसे रखती है कंपनी? समझें डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम

डिजिटल वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम में हर डिवाइस या प्रोडक्ट को उसके सीरियल नंबर के जरिए ट्रैक किया जा सकता है. कंपनी इस जानकारी की मदद से पता लगा सकती है कि सामान कब स्टॉक में आया, कहां भेजा गया और उसकी बिक्री कब हुई. जैसे अगर किसी कंपनी को 500 बैटरियां मिलनी हैं, लेकिन स्टोक में सिर्फ 492 पहुंचती हैं, तो डिजिटल रिकॉर्ड से इस अंतर का पता लगाया जा सकता है.