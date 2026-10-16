भारतीय कंपनी ‘स्काईरूट’ की मदद से रात में ‘धूप’ बेचेगी अमेरिकी कंपनी

हालांकि रात में धूप बेचने के इस प्लान पर अब विवाद भी शुरू हो गया है और कई पर्यावरण संगठनों ने एफसीसी से इसकी मंजूरी रद्द करने की मांग की है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि रात में स्पेस से आने वाली तेज रोशनी से जंगली जानवरों, स्पेस रिसर्च और इंसानों की बायोलॉजिकल क्लॉक को नुकसान हो सकता है. वहीं सीईओ नोवाक का कहना है कि वे साइंटिस्ट और लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर ही आगे बढ़ेंगे.