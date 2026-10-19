Amazon के नए AI गैजेट्स सुनेंगे आपकी बातें, कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इनमें नॉइज़ फिल्टरिंग, लंबी बैटरी, सुरक्षित प्राइवेसी प्रबंधन उपलब्ध है.

किसी मीटिंग में हुई जरूरी चर्चा हो, फोन पर मिला कोई काम या बातचीत के दौरान तय की गई अगली योजना, कई बार जरूरी बातें याद रखना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर कोई डिवाइस आपकी बातचीत से जरूरी जानकारी निकालकर उसकी समरी तैयार कर दे और जरूरी कामों की याद भी दिलाए, तो नोट्स बनाने की जरूरत काफी कम हो सकती है. ऐसे में Amazon ने अपने AI डिवाइस पोर्टफोलियो में दो नए गैजेट्स Bee Frontier और Bee Eclipse पेश किए हैं. ये डिवाइस बातचीत को समझकर उसकी समरी बनाने, जरूरी कामों की पहचान करने और रिमाइंडर तैयार करने में मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है.

Amazon के नए AI गैजेट्स की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है?

Amazon के मुताबिक, दोनों डिवाइस दिनभर की बातचीत से यूजफुल जानकारी निकाल सकते हैं. जैसे किसी मीटिंग के बाद यूजर उनके जरिए चर्चा के जरूरी पॉइंट दोबारा देख सकता है. इसके अलावा बातचीत में तय किए गए कामों की लिस्ट बनाने, फॉलो-अप ईमेल तैयार करने और कैलेंडर इनविटेशन बनाने में भी मदद मिल सकती है. ये डिवाइस Gmail, Google Calendar और Microsoft Outlook जैसी सेवाओं से भी जुड़ सकते हैं. इससे इन्हें संबंधित जानकारी के आधार पर ज्यादा यूजफुल सुझाव देने में मदद मिलती है.

Bee Frontier क्या है?

Bee Frontier एक पहनने योग्य डिवाइस है, जिसे कलाई पर पहना जा सकता है या कपड़ों पर क्लिप किया जा सकता है. इसमें नॉइज फिल्टरिंग वाले दो माइक्रोफोन दिए गए हैं. यह पानी से बचाव की सुविधा के साथ आता है और इसकी बैटरी सात दिनों तक चल सकती है. इसे Onyx, Lavender और Sage रंगों में पेश किया गया है. इसकी कीमत 74.99 डॉलर (लगभग 6,600 रुपये) है.

Bee Eclipse क्या है?

Bee Eclipse क्रेडिट कार्ड के साइज का पतला डिवाइस है, जिसे मैग्नेट की मदद से स्मार्टफोन के पिछले हिस्से पर लगाया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 21 दिनों से ज्यादा चल सकती है. इसकी शुरुआती कीमत 99.99 डॉलर रखी गई (लगभग 8,800 रुपये) है. यह मैग्नेटिक फोन अटैचमेंट ब्लश पिंक, मिडनाइट और सिल्वर रंगों में मिलेगा.

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प्राइवेसी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?

Amazon के अनुसार, इनमें ऑडियो प्रोसेसिंग को चालू या बंद करने के लिए बटन और एक्टिव होने पर जलने वाला LED इंडिकेटर दिया गया है. Bee Frontier को आवाज न मिलने पर तय समय बाद अपने आप बंद होने के लिए भी सेट किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टोर नहीं की जाती है. बातचीत को रियल टाइम में प्रोसेस करने के बाद ऑडियो डिलीट कर दिया जाता है, जबकि ट्रांसक्रिप्ट एन्क्रिप्टेड रहते हैं.

Alexa+ और सब्सक्रिप्शन से भी जुड़ेंगे डिवाइस

Amazon Bee को Alexa+ और Amazon.com से भी जोड़ रहा है. यूजर Alexa से बातचीत की समरी पूछ सकते हैं, अपने टास्क देख सकते हैं और पुरानी चर्चा की जानकारी याद कर सकते हैं. बातचीत में किसी सामान की जरूरत का जिक्र होने पर Amazon.com उससे जुड़ा प्रोडक्ट भी सुझा सकता है. Bee Pro सब्सक्रिप्शन की कीमत 11.99 डॉलर प्रति माह है. इसमें थर्ड-पार्टी ऐप इंटीग्रेशन, सुझाए गए टास्क, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस और डेस्कटॉप ऐप जैसी सुविधाएं मिलती हैं. नए यूजर्स को 30 दिनों का फ्री ट्रायल भी दिया जाता है.

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