पाकिस्तान में iPhone 17 की कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान, लोग कह रहे इतने में तो नई बुलेट आ जाएगी

इस पोस्ट पर लोग तरह-तरह के कमेंट दे रहे हैं. कुछ का कहना है कि इतनी कीमत में तो नई बुलेट आ जाएगी. दरअसल, एप्पल ने इस बार 256GB को बेस वेरिएंट रखा है. कंपनी ने 128GB वेरिएंट को हटा दिया है. इस हिसाब से अब आईफोन 17 का बेस वेरिएंट 256GB का है जिसकी भारत में कीमत 82,900 रुपये है. वहीं, पाकिस्तान में इसकी कीमत PKR 3.65 लाख (भारतीय मूल्य में 1.14 लाख) बताई जा रही है.