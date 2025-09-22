हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीपाकिस्तान में iPhone 17 की कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान, लोग कह रहे इतने में तो नई बुलेट आ जाएगी

पाकिस्तान में iPhone 17 की कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान, लोग कह रहे इतने में तो नई बुलेट आ जाएगी

iPhone 17 Price in Pakistan: Apple ने इसी महीने अपना लेटेस्ट मॉडल iPhone 17 Series को लॉन्च किया है. इस सीरीज में कई सारे मॉडल्स शामिल हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 11:29 AM (IST)
iPhone 17 Price in Pakistan: Apple ने इसी महीने अपना लेटेस्ट मॉडल iPhone 17 Series को लॉन्च किया है. इस सीरीज में कई सारे मॉडल्स शामिल हैं.

Apple ने इसी महीने अपना लेटेस्ट मॉडल iPhone 17 Series को लॉन्च किया है. इस सीरीज में कई सारे मॉडल्स शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी ने इस बार अपना सबसे पतला आईफोन एयर भी बाजार में उतारा है जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि iPhone 17 की पाकिस्तान में क्या कीमत है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें iPhone 17 की पाकिस्तान में कीमत बताई गई है.

1/5
इस पोस्ट पर लोग तरह-तरह के कमेंट दे रहे हैं. कुछ का कहना है कि इतनी कीमत में तो नई बुलेट आ जाएगी. दरअसल, एप्पल ने इस बार 256GB को बेस वेरिएंट रखा है. कंपनी ने 128GB वेरिएंट को हटा दिया है. इस हिसाब से अब आईफोन 17 का बेस वेरिएंट 256GB का है जिसकी भारत में कीमत 82,900 रुपये है. वहीं, पाकिस्तान में इसकी कीमत PKR 3.65 लाख (भारतीय मूल्य में 1.14 लाख) बताई जा रही है.
इस पोस्ट पर लोग तरह-तरह के कमेंट दे रहे हैं. कुछ का कहना है कि इतनी कीमत में तो नई बुलेट आ जाएगी. दरअसल, एप्पल ने इस बार 256GB को बेस वेरिएंट रखा है. कंपनी ने 128GB वेरिएंट को हटा दिया है. इस हिसाब से अब आईफोन 17 का बेस वेरिएंट 256GB का है जिसकी भारत में कीमत 82,900 रुपये है. वहीं, पाकिस्तान में इसकी कीमत PKR 3.65 लाख (भारतीय मूल्य में 1.14 लाख) बताई जा रही है.
2/5
X पर एक पोस्ट के अनुसार, पाकिस्तान में iPhone 17 की कीमत PKR 3.65 लाख (भारतीय रुपये में 1.14 लाख) से लेकर PKR 5.74 लाख (भारतीय रुपये में 1.79 लाख) तक रखी है. इस फोन के लिए यहां के लोगों को इतने लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे.
X पर एक पोस्ट के अनुसार, पाकिस्तान में iPhone 17 की कीमत PKR 3.65 लाख (भारतीय रुपये में 1.14 लाख) से लेकर PKR 5.74 लाख (भारतीय रुपये में 1.79 लाख) तक रखी है. इस फोन के लिए यहां के लोगों को इतने लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे.
3/5
वहीं, पाकिस्तान में iPhone Air की कीमत PKR 4.83 लाख (भारतीय मूल्य में 1.51 लाख रुपये) और iPhone 17 Pro की कीमत PKR 5.31 लाख (भारतीय मूल्य में 1.66 लाख रुपये) बताई जा रही है. iPhone 17 Pro Max की बात करें तो पोस्ट के अनुसार, इसकी पाकिस्तान में कीमत PKR 5.73 लाख (भारतीय मूल्य में करीब 1.79 लाख) बताई जा रही है.
वहीं, पाकिस्तान में iPhone Air की कीमत PKR 4.83 लाख (भारतीय मूल्य में 1.51 लाख रुपये) और iPhone 17 Pro की कीमत PKR 5.31 लाख (भारतीय मूल्य में 1.66 लाख रुपये) बताई जा रही है. iPhone 17 Pro Max की बात करें तो पोस्ट के अनुसार, इसकी पाकिस्तान में कीमत PKR 5.73 लाख (भारतीय मूल्य में करीब 1.79 लाख) बताई जा रही है.
4/5
इसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स और कमेंट्स आ रहे हैं. कोई नई बुलेट खरीदने की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है कि यह फोन की कीमत है या फ्लैट की. हालांकि इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान में आईफोन 17 को खरीदने के लिए लोगों में क्रेज बरकरार है.
इसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स और कमेंट्स आ रहे हैं. कोई नई बुलेट खरीदने की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है कि यह फोन की कीमत है या फ्लैट की. हालांकि इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान में आईफोन 17 को खरीदने के लिए लोगों में क्रेज बरकरार है.
5/5
बता दें कि फोन की सेल शुरू हो चुकी है. भारत में पहले दिन फोन को खरीदने के लिए लंबी लाइनें देखने को मिली थीं. साथ ही कुछ लोगों की झ़ड़प की भी खबरें आईं थीं. इसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि एप्पल आईफोन को लेकर लोगों में जुनून पहले से और बढ़ा है.
बता दें कि फोन की सेल शुरू हो चुकी है. भारत में पहले दिन फोन को खरीदने के लिए लंबी लाइनें देखने को मिली थीं. साथ ही कुछ लोगों की झ़ड़प की भी खबरें आईं थीं. इसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि एप्पल आईफोन को लेकर लोगों में जुनून पहले से और बढ़ा है.
Published at : 22 Sep 2025 11:27 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Apple IPhone 17 Series IPhone 17 Prices In Pakistan

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरों पर लट्टू ना हो जाएं तो कहना
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरें वायरल
नौकरी
DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
जनरल नॉलेज
High Heels Rules: इस शहर में 2 इंच से ऊपर हील्स पहनना है मुश्किल, लेनी पड़ती है सरकारी अनुमति
इस शहर में 2 इंच से ऊपर हील्स पहनना है मुश्किल, लेनी पड़ती है सरकारी अनुमति
एग्रीकल्चर
PM Kisan 21st Installment 2025: पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त कब? इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये
PM Kisan निधि की 21वीं किस्त कब? इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget