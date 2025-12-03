हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPaush Month 2025: शीतलहर में जीवनरक्षक बनेगा पौष का महीना, अपनाएं आयुर्वेद के खास नियम

Paush Month 2025: शीतलहर में जीवनरक्षक बनेगा पौष का महीना, अपनाएं आयुर्वेद के खास नियम

Paush Month 2025: 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक पौष महीना रहेगा. इस माह खूब शीतलहर (Cold Wave) रहती है. पौष में किए आयुर्वेदिक नियम का पालन कड़ाके की ठंड में सेहत को स्वस्थ रखने में ढाल बनते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 03 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

Paush Month 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद 5 दिसंबर 2025 से पौष महीना शुरू हो जाएगा और 3 जनवरी 2026 तक रहेगा. पौष हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना होता है, जिसमें ठंड (Winter Season) अपने चरम पर होती है और ओस (Dew) भी पड़ते हैं. कई राज्यों में तो अभी से ही शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप बढ़ने लगा है.

यदि आप इस महीने कुछ आयुर्वेदिक (Ayurveda) नियमों का पालन करें तो दिसंबर-जनवरी में बढ़ती ठंड और शीतलहर में पौष का महीना जीवनरक्षक की तरह साबित होगा. इस महीने हर उम्र के लोगों को अपने सेहत के विशेष देखभाल की जरूरत होती है. फिर चाहे वह खानपान को लेकर हो या रहन-सहन.

आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया है कि, पौष मास सालभर का ऐसा समय है जब शरीर को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है. इस मौसम में स्वास्थ्य कमजोर पड़ना, रोग-प्रतिरोधक क्षमता घटना और सर्दी-जुकाम से लेकर जोड़ों के दर्द तक की समस्याओं में तेजी आती है.

स्वास्थ्य के लिए कैसे जीवनरक्षक है पौष मास

पंचांग के अनुसार पौष का महीना सूर्य के दक्षिणायण काल में पड़ता है और इसे शिशिर ऋतु का ही भाग माना जाता है. आयुर्वेद के मुताबिक इस समय शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति सर्वोत्तम होती है. यही कारण है कि पौष मास में लिया गया पौष्टिक भोजन जल्दी पचता है और शरीर को बेहतर ऊर्जा देता है, जोकि स्वास्थ्य को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखता है. इसलिए इस महीने में खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है.


Paush Month 2025: शीतलहर में जीवनरक्षक बनेगा पौष का महीना, अपनाएं आयुर्वेद के खास नियम

पौष मास में जरूर अपनाएं आयुर्वेद के ये नियम

स्नान कर सूर्य देव को जल चढ़ाएं- पौष महीने में प्रतिदिन जल्दी स्नान करें और तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं.

तिल, गुड़ और घी का सेवन बढ़ाएं- पौष का महीना शुरू होते ही तिल के लड्डू, गुड़, मूंगफली और घी जैसे गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन बढ़ाएं. इन चीजों के सेवन से शरीर गर्म रहता है और सर्दी-जुकाम, जोड़ा का दर्द नहीं होता. आयुर्वेद में इन चीजों का वात-कफ को संतुलित करने वाला आहार माना जाता है. 

गर्म पानी और काढ़े का सेवन- पौष या ठंड के दौरान पीने के लिए गुनगुने पानी का ही सेवन करें. साथ ही अदरक, दालचीनी, लौंग, तुलसी और काली मिर्च से बना काढ़ा भी पीएं. इससे खांसी-कफ जैसी समस्याएं दूर होती है.

हल्का व्यायाम करें- सूर्योदय से पूर्व उठकर हल्का योग, प्राणायाम और आसन करें. इससे ठंड में रक्त संचार बेहतर होता है और सर्दी के कारण होने वाली थकान और जड़त्व दूर होती है.

धूप में बैठे- पौष माह में सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का कार्य करता है. जोकि रूम हीटर या अंगीठी जलाने से कई गुणा बेहतर है और सेहत के लिए भी लाभकारी है. खासकर सुबह की हल्की धूप विटामिन डी का स्रोत मानी जाती है. इसलिए स्नान के बाद कुछ समय धूप में बैठना अच्छा होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 03 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Tags :
Ayurveda Paush Month Cold Wave WINTER SEASON Paush Month 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
Advertisement

वीडियोज

Raipur News: रायपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ली 3 लोगों की जान!
UP NEWS: यूपी में घुसपैठियों का CM योगी ने किया गेम ओवर! | UP Police | Bangladesh iInfiltration
RBI की नई Credit Card Guidelines: Overlimit Charges खत्म | पूरी जानकारी हिंदी में | Paisa Live
Imran Khan News: जेल के अंदर इमरान ने सुनाई मुनीर की खौफनाक कहानी!| Pakistan News
Brahmos Missile: अब Pakistan के पार तक मार करेगा ब्रह्मोस | Breaking | Indiaforce
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
यूटिलिटी
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
ट्रेंडिंग
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget