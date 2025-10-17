एक्सप्लोरर
WiFi राउटर पर मौजूद इस बटन का खुल गया राज! एक बार दबाया तो इंटरनेट स्पीड में दिखेगा जादू
WPS in WiFi Router: अगर आपने कभी अपने WiFi राउटर को ध्यान से देखा हो तो उस पर एक छोटा-सा बटन ज़रूर देखा होगा जिस पर WPS लिखा होता है.
अगर आपने कभी अपने WiFi राउटर को ध्यान से देखा हो तो उस पर एक छोटा-सा बटन ज़रूर देखा होगा जिस पर WPS लिखा होता है. ज्यादातर लोग इस बटन को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इसका असली मतलब और काम समझ में नहीं आता. लेकिन अगर आप जान लें कि यह बटन क्या करता है तो अगली बार इसे दबाने से पहले सोचेंगे जरूर.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 17 Oct 2025 07:41 AM (IST)
Tags :Wifi Router TECH NEWS HINDI WPS
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WiFi राउटर पर मौजूद इस बटन का खुल गया राज! एक बार दबाया तो इंटरनेट स्पीड में दिखेगा जादू
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सोते समय सर के पास फोन रखने से होता है ये बड़ा नुकसान, ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अरे गजब! आपका राउटर भी जासूस बन गया, Wi-Fi सिग्नल अब बताएगा रूम में कौन मौजूद है
टेक्नोलॉजी
7 Photos
आ रहा है दुनिया का सबसे छोटा AI कंप्यूटर! कमाल के फीचर्स उड़ा देंगे होश, जानिए कितनी होगी कीमत
टेक्नोलॉजी
7 Photos
स्वदेशी ऐप के इन 5 जबरदस्त फीचर्स ने गूगल मैप के छुड़ा दिए छक्के, जानिए कैसे बना देश का नंबर 1 नेविगेशन App
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सर्दियों में गीजर इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये बड़ी बात! वरना एक गलती कर सकती है धमाका
टेक्नोलॉजी
7 Photos
दुनिया के इन पांच देशों में सबसे महंगा है इंटरनेट! जानिए भारत और पाकिस्तान का क्या है हाल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
इंडिया
भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
बॉलीवुड
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WiFi राउटर पर मौजूद इस बटन का खुल गया राज! एक बार दबाया तो इंटरनेट स्पीड में दिखेगा जादू
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सोते समय सर के पास फोन रखने से होता है ये बड़ा नुकसान, ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion