WiFi राउटर पर मौजूद इस बटन का खुल गया राज! एक बार दबाया तो इंटरनेट स्पीड में दिखेगा जादू

WPS in WiFi Router: अगर आपने कभी अपने WiFi राउटर को ध्यान से देखा हो तो उस पर एक छोटा-सा बटन ज़रूर देखा होगा जिस पर WPS लिखा होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 07:42 AM (IST)
WPS in WiFi Router: अगर आपने कभी अपने WiFi राउटर को ध्यान से देखा हो तो उस पर एक छोटा-सा बटन ज़रूर देखा होगा जिस पर WPS लिखा होता है.

अगर आपने कभी अपने WiFi राउटर को ध्यान से देखा हो तो उस पर एक छोटा-सा बटन ज़रूर देखा होगा जिस पर WPS लिखा होता है. ज्यादातर लोग इस बटन को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इसका असली मतलब और काम समझ में नहीं आता. लेकिन अगर आप जान लें कि यह बटन क्या करता है तो अगली बार इसे दबाने से पहले सोचेंगे जरूर.

WPS का फुल फॉर्म है Wi-Fi Protected Setup. यह एक ऐसा फीचर है जिसे साल 2006 में Wi-Fi Alliance ने पेश किया था ताकि किसी भी डिवाइस को राउटर से कनेक्ट करना आसान और सुरक्षित बनाया जा सके. यह बटन आमतौर पर राउटर के पीछे या साइड में होता है और उस पर WPS लिखा रहता है. इसका मकसद यह है कि यूज़र बिना पासवर्ड डाले भी अपने डिवाइस को WiFi नेटवर्क से जोड़ सके और वो भी एक सिक्योर कनेक्शन के ज़रिए.
जब आप किसी डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी को WiFi से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सामान्य रूप से आपको पासवर्ड डालना पड़ता है. लेकिन अगर आप WPS फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो यह झंझट खत्म हो जाती है. बस अपने डिवाइस की WiFi सेटिंग में जाएं वहां WPS या Connect via WPS का विकल्प चुनें और फिर राउटर पर मौजूद WPS बटन को कुछ सेकंड के लिए दबाएं. कुछ ही पलों में आपका डिवाइस बिना पासवर्ड डाले WiFi नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा.
यह फीचर तब और भी उपयोगी साबित होता है जब आपका WiFi पासवर्ड बहुत लंबा या जटिल हो या फिर घर में मेहमान आए हों जिन्हें नेटवर्क शेयर करना हो.
अगर आपके पास कई स्मार्ट गैजेट्स हैं जैसे स्मार्ट स्पीकर, प्रिंटर, कैमरा, बल्ब या IoT डिवाइस तो WPS बटन उन्हें जोड़ने का सबसे आसान तरीका है. इन डिवाइसेज में आमतौर पर कीबोर्ड नहीं होता, जिससे पासवर्ड टाइप करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में WPS बटन को दबाने से वे सीधे WiFi नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं. इससे न सिर्फ आपका समय बचता है बल्कि पूरा सेटअप प्रोसेस भी काफी आसान बन जाता है.
WPS बटन देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसका काम बड़ा है. यह न सिर्फ WiFi कनेक्शन को झटपट बनाता है, बल्कि उन डिवाइसेज के लिए भी जरूरी है जहां पासवर्ड डालना संभव नहीं होता. बस ध्यान रखें, इस बटन को इस्तेमाल करते समय आप भरोसेमंद डिवाइस ही कनेक्ट करें ताकि आपका नेटवर्क सुरक्षित बना रहे.
Published at : 17 Oct 2025 07:41 AM (IST)
Wifi Router TECH NEWS HINDI WPS

