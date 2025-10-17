WiFi राउटर पर मौजूद इस बटन का खुल गया राज! एक बार दबाया तो इंटरनेट स्पीड में दिखेगा जादू

जब आप किसी डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी को WiFi से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सामान्य रूप से आपको पासवर्ड डालना पड़ता है. लेकिन अगर आप WPS फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो यह झंझट खत्म हो जाती है. बस अपने डिवाइस की WiFi सेटिंग में जाएं वहां WPS या Connect via WPS का विकल्प चुनें और फिर राउटर पर मौजूद WPS बटन को कुछ सेकंड के लिए दबाएं. कुछ ही पलों में आपका डिवाइस बिना पासवर्ड डाले WiFi नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा.