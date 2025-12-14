हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBlack Box Warning: कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत

Black Box Warning: कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत

Black Box Safety Alert: कोविड वैक्सीन पर जल्दी ही ब्लैक बॉक्स लगाने की तैयारी चल रही है. चलिए आपको बताते हैं यह क्या होता और इसके लगने के बाद दवाओं को कितना खतरनाक माना जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 14 Dec 2025 06:30 PM (IST)
Preferred Sources

Covid Vaccine Black Box Warning: अमेरिका की FDA जल्द ही कोविड वैक्सीन पर अपनी सबसे गंभीर चेतावनी, ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग लगाने की तैयारी में है. यह वही चेतावनी होती है जिसे दवाइयों पर सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लगाया जाता है और इसका साफ मतलब होता है कि दवा में गंभीर खतरा या जानलेवा रिस्क मौजूद है, जिसे इस्तेमाल से पहले बेहद गंभीरता से समझना चाहिए. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, FDA के अंदर यह कदम ऐसे समय में आगे बढ़ रहा है जब ट्रंप प्रशासन दोबारा वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है. बाहर के कई एक्सपर्ट इस फैसले से हैरान हैं क्योंकि उनके अनुसार कोविड वैक्सीन को लेकर ऐसी चेतावनी की वैज्ञानिक जरूरत नहीं दिखती.

ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग क्या है?

ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग आमतौर पर तभी लगाई जाती है जब किसी दवा से मौत, स्ट्रोक, दिल का गंभीर नुकसान, या ऐसे साइड इफेक्ट हों जो इंसान को अपंग तक कर सकते हों. जैसे ओपिओइड दवाओं पर लत, ओवरडोज और मौत की चेतावनी दी जाती है या गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ दवाओं पर जन्म दोष की आशंका लिखी जाती है. FDA के अंदर इस चेतावनी को आगे बढ़ाने में डॉ. विनय प्रसाद की भूमिका बताई जा रही है, जो वैक्सीन की पॉलिसी और सुरक्षा को लेकर लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं. हालांकि, यह योजना अभी अंतिम चरण में नहीं है और बदल भी सकती है.

कंपनियों का क्या है कहना?

दूसरी तरफ मॉडर्ना औरफाइजर दोनों कंपनियां बार-बार दोहरा रही हैं कि उनकी वैक्सीन की सुरक्षा दुनिया भर में करोड़ों डोज़ के डेटा से साबित हो चुकी है और बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में कोई नया गंभीर खतरा सामने नहीं आया है. साइंटफिक आंकड़े भी यही कहते हैं कि कोविड वैक्सीन ने सिर्फ पहले साल में दुनिया भर में करीब 2 करोड़ लोगों की जान बचाई. CDC की ताजा रिपोर्ट में भी कहा गया कि 9 महीने से 17 साल के बच्चों में वैक्सीन ने अस्पताल जाने का जोखिम काफी कम किया है.

वैक्सीन के शुरुआती दौर में मायोकार्डाइटिस यानी हार्ट इंफ्लेमेशन की रेयर समस्या कुछ युवाओं में दिखी थी, लेकिन CDC ने साफ कहा है कि ज्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और अब यह दर पहले से काफी कम हो चुकी है.

इस कारण शुरू हुई चर्चा

इसके बावजूद, FDA में कुछ अधिकारी मानते हैं कि वैक्सीन लेबल पर इस रिस्क को और खुलकर लिखना चाहिए और यही कारण है कि ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग की चर्चा शुरू हुई है. इसका मतलब होगा कि वैक्सीन पैक पर साफ-साफ लिखा जाएगा कि दिल से जुड़े दुर्लभ लेकिन गंभीर रिस्क मौजूद हैं. हालांकि, कई पूर्व FDA कमिश्नरों ने इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि इतने बड़े फैसले पर पुख्ता डेटा दिखाए बिना डर फैलाना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा. अभी स्थिति यह है कि FDA इस मुद्दे पर आंतरिक समीक्षा कर रहा है, लेकिन अगर ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग लगती है तो इसका मतलब दुनिया भर में एक ही संदेश जाएगा, इस दवा में गंभीर जोखिम है, इसलिए इसे बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रेगुलेशन, थेराप्यूटिक्स और लॉ प्रोग्राम चलाने वाले डॉ. एरन केसेलहाइम ने CNN को बताया कि "इस तरह की चेतावनियां या तो दवा बनाने वाली कंपनी शुरू करती है या फिर FDA खुद लगाती है. लेकिन आमतौर पर FDA पहले पब्लिक को यह बताता है कि वह किसी दवा या वैक्सीन की सुरक्षा से जुड़े सवाल की जांच कर रहा है. कई बार FDA एक सलाहकार समिति भी बुलाता है  जिसमें बाहर के स्वतंत्र एक्सपर्ट होते हैं, ताकि वे सुरक्षा से जुड़े डेटा की खुलकर समीक्षा करें और एजेंसी को सुझाव दे सकें."

इसे भी पढ़ें- कहीं अनजाने में अपने बच्चे को सर्दी-खांसी की दवाई का ओवरडोज तो नहीं दे रहे आप? जानें यह कितना खतरनाक

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 14 Dec 2025 06:30 PM (IST)
Tags :
Black Box Warning FDA Black Box Warning Black Box Safety Alert
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sydney Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान बीच पर अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत; हजारों की संख्या में मौजूद थे लोग
ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत; हजारों की संख्या में मौजूद थे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरा लक्ष्य राज करना नहीं बल्कि...', UP बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली प्रतिक्रिया
UP बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
BBL: बिग बैश लीग के डेब्यू मैच में फ्लॉप रहे बाबर आजम, लप्पा शॉट मारकर हुए आउट; टीम भी हारी
बिग बैश लीग के डेब्यू मैच में फ्लॉप रहे बाबर आजम, लप्पा शॉट मारकर हुए आउट; टीम भी हारी
विश्व
'आतंकियों ने हनुका की पहली कैंडल...', ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान मास शूटिंग पर इजरायल का पहला रिएक्शन
'आतंकियों ने हनुका की पहली कैंडल...', सिडनी मास शूटिंग पर इजरायल का पहला रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: वोट चोरी या कांग्रेस की सीनाजोरी? | Vote Chori | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress
Sydney Beach Attack: सिडनी में आतंकी हमला! | Khabar Gawah Hai | Australia Police | ABP News
Messi India Tour: India Tour पर Messi का सफर विवादों में, Kolkata से Mumbai तक हंगामा |ABPLIVE
Congress In Ramlila Miadan: PM मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने किया महा पाप! | Vote Chori
Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला, Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी ! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sydney Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान बीच पर अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत; हजारों की संख्या में मौजूद थे लोग
ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत; हजारों की संख्या में मौजूद थे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरा लक्ष्य राज करना नहीं बल्कि...', UP बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली प्रतिक्रिया
UP बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
BBL: बिग बैश लीग के डेब्यू मैच में फ्लॉप रहे बाबर आजम, लप्पा शॉट मारकर हुए आउट; टीम भी हारी
बिग बैश लीग के डेब्यू मैच में फ्लॉप रहे बाबर आजम, लप्पा शॉट मारकर हुए आउट; टीम भी हारी
विश्व
'आतंकियों ने हनुका की पहली कैंडल...', ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान मास शूटिंग पर इजरायल का पहला रिएक्शन
'आतंकियों ने हनुका की पहली कैंडल...', सिडनी मास शूटिंग पर इजरायल का पहला रिएक्शन
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 Box Office Collection Day 3: 'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट
'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट
इंडिया
'बिहार में MLA और मंत्री के रूप में...', नितिन नबीन के BJP अध्यक्ष बनने पर PM मोदी ने दी बधाई
'बिहार में MLA और मंत्री के रूप में...', नितिन नबीन के BJP अध्यक्ष बनने पर PM मोदी ने दी बधाई
ट्रेंडिंग
Video: शादी से कुछ घंटे पहले अपने प्रेमी से मिलने पहुंची दुल्हन, भाई को बोली बस आखिरी बार मिलवा दे- वीडियो वायरल
शादी से कुछ घंटे पहले अपने प्रेमी से मिलने पहुंची दुल्हन, भाई को बोली बस आखिरी बार मिलवा दे- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बैंकिंग सेक्टर में इस साल हुए ये बड़े बदलाव, नॉमिनी से लेकर अनक्लेम्ड पैसे तक निकालना हुआ आसान
बैंकिंग सेक्टर में इस साल हुए ये बड़े बदलाव, नॉमिनी से लेकर अनक्लेम्ड पैसे तक निकालना हुआ आसान
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget