नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला

उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रदूषण के चलते नर्सरी से 5वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. जबकि कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों का संचालन हाइब्रिड मोड पर होगा. यह आदेश सभी स्कूलों पर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया, नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नोएडा में हवा जहरीली हो गई है. ग्रेटर नोएडा में AQI 500 के पार पहुंच गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है. बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तत्काल यह आदेश जारी किया गया है.

जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिए आदेश

गौतमबुद्धनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रैप की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा जिले में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद एवं CBSE, ICSE, संस्कत शिक्षा परिषद और मदरस बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों और कोचिंग सेंटरों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए रविवार (14 दिसंबर) से अग्रिम आदेशों तक क्लासेज शर्तों के साथ चलाई जाएंगी.

आदेश में कहा गया कि कक्षा 6 से लेकर 9वीं और 11वीं तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में चलाया जाए. ऑनलाइन और फिजिकल मोड में भी सावधानी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें जिले के सभी स्कूलों के प्रिंसपल को इस बात से निर्देशित किया गया है. साथ ही आदेश का कड़ाई से पालन सनिश्चित किए जाने के लिए भी कहा है.

CAQM ने लागू किया ग्रैप-4

शनिवार (13 दिसंबर) को नोएडा-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बीच प्रदूषण के स्तर में तेजी से वृद्धि होने के बाद सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित अपने वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना, 'चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना' (ग्रैप) के तहत सबसे सख्त उपाय ग्रैप-4 लागू किया. ग्रैप पर बनी उप-समिति ने शनिवार को पूरे एनसीआर में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया.

रविवार को कैसा रहा मौसम?

इस बीच रविवार (14 दिसंबर) को न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत से 0.4 डिग्री कम 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शाम 5.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 87 प्रतिशत थी. मौसम विभाग ने सोमवार के लिए मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान जताया है, जिसमें अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है