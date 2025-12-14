जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बने, जिसने फैंस को हैरान कर दिया. बता दें कि बुमराह चोटिल नहीं हैं, न ही उन्हें आराम दिया गया है. उनके तीसरे टी20 से बाहर होने के पीछे की बड़ी वजह सामने आई है. बीसीसीआई ने इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया.

पूरी T20 सीरीज से बाहर हो गए बुमराह?

टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव ने पुष्टि की कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से घर वापस चले गए हैं, जिस कारण वह इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. इसके बाद बीसीसीआई की तरफ से भी आधिकारिक बयान जारी किया गया. बीसीसीआई ने बताया कि बुमराह सीरीज के बचे हुए दो मैचों में शामिल हो पाएंगे या नहीं, इसकी जानकारी उचित समय पर साझा की जाएगी.

बीसीसीआई ने बताया, "जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से घर लौट गए हैं और गेम के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे. बाकी मैचों के लिए उनके स्क्वाड में शामिल होने के बारे में अपडेट सही समय पर दिया जाएगा."

बुमराह की जगह हर्षित राणा को मिला मौका

बुमराह की जगह हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए. अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवरों में मात्र 13 रन दिए और 2 विकेट लिए.

वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने भी 2-2 विकेट लिए. शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या को 1-1 विकेट मिला. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 117 रनों पर ढेर हो गई.