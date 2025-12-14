हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह

IND vs SA: जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह

IND vs SA 3rd T20: जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में नहीं खेले. इसके पीछे वर्कलोड वजह नहीं है, न ही वह चोटिल हुए हैं. बीसीसीआई ने उनके बाहर होने को लेकर आधिकारिक अपडेट दिया.

By : शिवम | Updated at : 14 Dec 2025 09:39 PM (IST)
जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बने, जिसने फैंस को हैरान कर दिया. बता दें कि बुमराह चोटिल नहीं हैं, न ही उन्हें आराम दिया गया है. उनके तीसरे टी20 से बाहर होने के पीछे की बड़ी वजह सामने आई है. बीसीसीआई ने इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया.

पूरी T20 सीरीज से बाहर हो गए बुमराह?

टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव ने पुष्टि की कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से घर वापस चले गए हैं, जिस कारण वह इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. इसके बाद बीसीसीआई की तरफ से भी आधिकारिक बयान जारी किया गया. बीसीसीआई ने बताया कि बुमराह सीरीज के बचे हुए दो मैचों में शामिल हो पाएंगे या नहीं, इसकी जानकारी उचित समय पर साझा की जाएगी.

बीसीसीआई ने बताया, "जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से घर लौट गए हैं और गेम के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे. बाकी मैचों के लिए उनके स्क्वाड में शामिल होने के बारे में अपडेट सही समय पर दिया जाएगा."

बुमराह की जगह हर्षित राणा को मिला मौका

बुमराह की जगह हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए. अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवरों में मात्र 13 रन दिए और 2 विकेट लिए.

वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने भी 2-2 विकेट लिए. शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या को 1-1 विकेट मिला. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 117 रनों पर ढेर हो गई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 14 Dec 2025 09:38 PM (IST)
Jasprit Bumrah News  India Vs South Africa Harshit Rana IND Vs SA 3rd T20 JASPRIT BUMRAH IND VS SA
विश्व
‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन
‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
इंडिया
New BJP President: अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
फ़ुटबॉल
ऐतिहासिक, मेसी-सचिन को एकसाथ देख झूम उठा वानखेड़े स्टेडियम; 'क्रिकेट के भगवान' ने गिफ्ट की 2011 वर्ल्ड कप की जर्सी
मेसी-सचिन को एकसाथ देख झूम उठा वानखेड़े स्टेडियम; 'क्रिकेट के भगवान' ने गिफ्ट की 2011 वर्ल्ड कप की जर्सी
