ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर यहूदियों की धार्मिक सभा के दौरान हुए आतंकी हमले ने सभी को चौंका दिया है. हमलवारों ने चलते हुए उत्सव में अंधाधुंध फायरिंग की. इस हमले की चारों तरफ निंदा हो रही है. अब इस घटना पर पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या बोले?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा, 'सिडनी के बोंडी बीच पर हुए दुखद आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. पाकिस्तान आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है. हम इस मुश्किल समय में ऑस्ट्रेलिया के लोगों और सरकार के साथ खड़े हैं.'

My deepest condolences to the victims of the tragic terrorist attack at Bondi Beach, Sydney. Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations.

We stand in solidarity with the people and Government of Australia in this difficult time.@AlboMP — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) December 14, 2025

PAK के डिप्टी PM ने क्या कहा?

उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान आज बोंडी बीच पर एक धार्मिक सभा में हुए भयानक हमले की कड़ी निंदा करता है. हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता में खड़ा है.

बोंडी बीच पर आतंकी हमला: ऑस्ट्रेलियाई PM

इस पूरे हमले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने सिडनी के बोंडी बीच पर हुई गोलीबारी के बाद देश को संबोधित किया. उन्होंने इस घटना को भयानक आतंकवादी हमला बताया. साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इस मुश्किल वक्त में यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई. अल्बानीज ने अपने भाषण में कहा कि यह घटना हनुका के पहले दिन यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर टारगेटेड हमारे देश के दिल पर चोट की है. पीएम ने कहा कि अधिकारी इसमें शामिल लोगों की तलाश में जुटे हैं. जवाबदेही तय की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम हिंसा और नफरत के इस घटिया काम को खत्म करेंगे.

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बोंडी बीच पर हुए हमले में यहूदी समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया. गोलीबारी में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं. 29 अन्य घायल हुए हैं.