INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी140 और 1600 नंबरों को Spam समझकर ब्लॉक किया तो हो सकता है नुकसान! TRAI ने जारी की नई सफाई

140 और 1600 नंबरों को Spam समझकर ब्लॉक किया तो हो सकता है नुकसान! TRAI ने जारी की नई सफाई

TRAI के मुताबिक, 1600 सीरीज का इस्तेमाल बैंकों, बीमा कंपनियों, RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA जैसी संस्थाओं और सरकारी विभागों की सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी कॉल के लिए होता है.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 10 Jul 2026 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप 140 या 1600 सीरीज से आने वाली कॉल्स को स्पैम समझकर ब्लॉक कर देते हैं तो अब सावधान हो जाइए. टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने साफ किया है कि इन नंबरों का इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए किया जाता है और इन्हें मनमाने तरीके से टैग या ब्लॉक नहीं किया जा सकता. 

TRAI ने दी यह जानकारी

TRAI के मुताबिक, 1600 सीरीज का इस्तेमाल बैंकों, बीमा कंपनियों, RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA जैसी संस्थाओं और सरकारी विभागों की सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी कॉल के लिए होता है. जैसे OTP, बैंक अलर्ट, KYC या सरकारी जानकारी के लिए. ऐसे में इन नंबरों को स्पैम बताकर ब्लॉक करना नियमों के खिलाफ है. 

140 सीरीज के नंबर का क्या काम?

इसके अलावा 140 सीरीज के नंबर प्रमोशनल या मार्केटिंग कॉल के लिए तय किए गए हैं. अगर किसी ग्राहक ने DND (Do Not Disturb) में किसी सेक्टर की प्रमोशनल कॉल लेने की अनुमति दी है तो उस सेक्टर की 140 सीरीज वाली कॉल उसे मिल सकती है. ऐसे नंबरों को भी बिना वजह स्पैम टैग या फिल्टर नहीं किया जा सकता.  

140 और 1600 सीरीज पर दी सफाई

TRAI ने कहा कि हाल के दिनों में 140 और 1600 सीरीज को लेकर गलतफहमियां फैल रही थीं. इन्हें दूर करने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है, ताकि लोग जरूरी कॉल मिस न करें और इन नंबरों को लेकर भ्रम न रहे.

क्या है दिक्कत की वजह?

गौर करने वाली बात यह है कि Truecaller, Hiya और Whoscall जैसे Call Management Apps अब 140 और 1600 सीरीज के नंबरों को स्पैम बताने लगे हैं, जिस पर TRAI ने IT Act के तहत Authorized Agency का दर्जा मांगा है. वहीं, इस डिमांड को MeitY ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, जिससे TRAI को इन ऐप्स को नोटिस भेजने और नियम तोड़ने पर कार्रवाई करने का रास्ता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

Truecaller ने दी थी यह जानकारी

इस मामले में Truecaller ने भी अपना पक्ष रखा है. कंपनी का कहना है कि सिर्फ 140 या 1600 नंबर होने से कोई भी कॉल भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती है. कंपनी का दावा है कि इन दोनों सीरीज से रोजाना आने वाली रोजाना करीब 5 करोड़ कॉल्स का लोग जवाब ही नहीं देते हैं. कंपनी ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि पिछले 8 महीनों में यूजर्स ने 140 सीरीज की 81 फीसदी और 1600 सीरीज की 79 फीसदी कॉल्स इग्नोर कर दीं, यानी जानकारी छिपने पर लोग हर अनजान कॉल को ही संदिग्ध मानकर काट रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सरकारी और बैंक की कॉल को भी Spam बताने लगा था Truecaller, अब TRAI लेगा एक्शन?

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 10 Jul 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
TRAI Truecaller Spam Calls
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूरेनियम डील पर 'क्रेडिट वॉर'! कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- 'पहले अपना होमवर्क ठीक से करें'
यूरेनियम डील पर 'क्रेडिट वॉर'! कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- 'पहले अपना होमवर्क ठीक से करें'
बिहार
Bankipur By-Election: बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
Advertisement

वीडियोज

'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
'Lock Upp 2' में Gaurav Khanna की एंट्री, Akanksha Chamola से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल
Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूरेनियम डील पर 'क्रेडिट वॉर'! कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- 'पहले अपना होमवर्क ठीक से करें'
यूरेनियम डील पर 'क्रेडिट वॉर'! कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- 'पहले अपना होमवर्क ठीक से करें'
बिहार
Bankipur By-Election: बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
इंडिया
Explained: महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
शिक्षा
NEET UG 2026 Fee Refund : नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
हेल्थ
Diabetes Treatment: रोज का खर्च सिर्फ ₹50! भारत में लॉन्च हुआ हफ्ते में 1 बार वाला इंसुलिन, जानें पूरी डिटेल
रोज का खर्च सिर्फ ₹50! भारत में लॉन्च हुआ हफ्ते में 1 बार वाला इंसुलिन, जानें पूरी डिटेल
विश्व
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget