140 और 1600 नंबरों को Spam समझकर ब्लॉक किया तो हो सकता है नुकसान! TRAI ने जारी की नई सफाई

अगर आप 140 या 1600 सीरीज से आने वाली कॉल्स को स्पैम समझकर ब्लॉक कर देते हैं तो अब सावधान हो जाइए. टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने साफ किया है कि इन नंबरों का इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए किया जाता है और इन्हें मनमाने तरीके से टैग या ब्लॉक नहीं किया जा सकता.

TRAI ने दी यह जानकारी

TRAI के मुताबिक, 1600 सीरीज का इस्तेमाल बैंकों, बीमा कंपनियों, RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA जैसी संस्थाओं और सरकारी विभागों की सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी कॉल के लिए होता है. जैसे OTP, बैंक अलर्ट, KYC या सरकारी जानकारी के लिए. ऐसे में इन नंबरों को स्पैम बताकर ब्लॉक करना नियमों के खिलाफ है.

140 सीरीज के नंबर का क्या काम?

इसके अलावा 140 सीरीज के नंबर प्रमोशनल या मार्केटिंग कॉल के लिए तय किए गए हैं. अगर किसी ग्राहक ने DND (Do Not Disturb) में किसी सेक्टर की प्रमोशनल कॉल लेने की अनुमति दी है तो उस सेक्टर की 140 सीरीज वाली कॉल उसे मिल सकती है. ऐसे नंबरों को भी बिना वजह स्पैम टैग या फिल्टर नहीं किया जा सकता.

140 और 1600 सीरीज पर दी सफाई

TRAI ने कहा कि हाल के दिनों में 140 और 1600 सीरीज को लेकर गलतफहमियां फैल रही थीं. इन्हें दूर करने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है, ताकि लोग जरूरी कॉल मिस न करें और इन नंबरों को लेकर भ्रम न रहे.

क्या है दिक्कत की वजह?

गौर करने वाली बात यह है कि Truecaller, Hiya और Whoscall जैसे Call Management Apps अब 140 और 1600 सीरीज के नंबरों को स्पैम बताने लगे हैं, जिस पर TRAI ने IT Act के तहत Authorized Agency का दर्जा मांगा है. वहीं, इस डिमांड को MeitY ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, जिससे TRAI को इन ऐप्स को नोटिस भेजने और नियम तोड़ने पर कार्रवाई करने का रास्ता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

Truecaller ने दी थी यह जानकारी

इस मामले में Truecaller ने भी अपना पक्ष रखा है. कंपनी का कहना है कि सिर्फ 140 या 1600 नंबर होने से कोई भी कॉल भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती है. कंपनी का दावा है कि इन दोनों सीरीज से रोजाना आने वाली रोजाना करीब 5 करोड़ कॉल्स का लोग जवाब ही नहीं देते हैं. कंपनी ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि पिछले 8 महीनों में यूजर्स ने 140 सीरीज की 81 फीसदी और 1600 सीरीज की 79 फीसदी कॉल्स इग्नोर कर दीं, यानी जानकारी छिपने पर लोग हर अनजान कॉल को ही संदिग्ध मानकर काट रहे हैं.

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