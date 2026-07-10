INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसैटेलाइट को भी पावर दे सकते हैं ये सोलर पैनल, बनाते हैं सबसे ज्यादा बिजली

सैटेलाइट को भी पावर दे सकते हैं ये सोलर पैनल, बनाते हैं सबसे ज्यादा बिजली

Multi-Junction Solar Cells: अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो मल्टी-जंक्शन सोलर पैनल का कोई मुकाबला नहीं है. हालांकि, इनकी ज्यादा लागत और कम ड्यूरैबिलिटी के कारण इन्हें घरों पर यूज नहीं किया जा सकता.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 10 Jul 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मल्टी-जंक्शन सौर सेल अत्यधिक कुशल, भविष्य की ऊर्जा तकनीक।
  • ये विभिन्न सेमीकंडक्टर परतों से 47% तक ऊर्जा बनाते हैं।
  • उच्च दक्षता, स्थिरता इन्हें सैटेलाइट, ड्रोन के लिए उपयुक्त।
  • हालांकि, निर्माण महंगा, जटिल और टिकाऊपन एक चुनौती है।

Multi-Junction Solar Cells: अभी घरों पर लगाने के लिए ट्रेडिशनल सिलिकॉन सोलर पैनल और बाईफेशियल सोलर पैनल का इस्तेमाल हो रहा है. हालांकि, इसके साथ-साथ नई टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ सालों में हम घर के सोलर एनर्जी सिस्टम में Multi-Junction Solar Cells यूज करने के करीब पहुंच जाएंगे. ये ऐसे पैनल होते हैं, जिनकी एफिशिएंसी मौजूदा पैनल से लगभग दोगुनी है और इन्हें सैटेलाइट को भी पावर देने के लिए यूज किया जा सकता है. आइए इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या होते हैं Multi-Junction Solar Cells?

ये एडवांस्ड सोलर पैनल होते हैं, जिन्हें Gallium Indium Phosphide (GaInP), Indium Gallium Arsenide (InGaAs) और Germanium (Ge) जैसे सेमीकंडक्टर मैटेरियल की अलग-अलग लेयर को एक-दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है. इनमें से हर लेयर सनलाइट से अलग-अलग वेवलेंग्थ को कैप्चर कर सकती है. इसकी हर सेल में अपना अलग p-n junction होता है, जिस कारण ये पैनल ज्यादा सनलाइट को बिजली में बदल सकते हैं. Concentrated सनलाइट में इन पैनल की एफिशिएंसी 47 प्रतिशत से भी ज्यादा है और स्टैंडर्ड कंडीशन में इनकी एफिशिएंसी 33 प्रतिशत से ज्यादा होती है.

क्या हैं Multi-Junction सोलर पैनल के फायदे

ऊपर हम आपको बता ही चुके हैं कि इनकी एफिशिएंसी 47 प्रतिशत तक है. चूंकि इसमें लगी हर लेयर अलग-अलग रेंज वाली सनलाइट को कैप्चर कर लेती है, इसलिए एनर्जी वेस्टेज बहुत कम होती है. इन पैनल पर ज्यादा टेंपरेचर का भी असर नहीं होता और ये हाई टेंपरेचर भी स्टेबल तरीके से काम कर सकते हैं. ट्रेडिशनल पैनल की बात करें तो ज्यादा टेंपरेचर में इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. इसके अलावा Multi-Junction पैनल को उन जगहों पर भी काम में लिया जा सकता है, जहां जगह की कमी होती है. इसलिए ये सैटेलाइट, ड्रोन, मार्स रोवर और स्पेस स्टेशन के लिए परफेक्ट माने जाते हैं.

Multi-Junction सोलर पैनल के नुकसान क्या हैं?

मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट- इन पैनल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है. अगर इनकी ट्रेडिशनल सोलर पैनल से तुलना की जाए तो इन्हें बनाने में 2-2.5 गुना तक ज्यादा लागत आती है. इसके अलावा इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी काफी मुश्किल है. इस कारण इनका प्रोडक्शन को मास लेवल पर ले जाना अभी भी कठिन बना हुआ है. वहीं ड्यूरैबिलिटी भी एक चिंता बनी हुई है. इन पैनल को बनाने के लिए नाजुक मैटेरियल का इस्तेमाल होता है. यह ट्रेडिशनल सोलर पैनल की तरह हर प्रकार का मौसम नहीं झेल सकता. डायरेक्ट सनलाइट न होने पर इनकी एफिशिएंसी में भी बड़ी गिरावट आती है.

ये भी पढ़ें-

IRCTC की नई वेबसाइट का इंतजार जल्द होगा खत्म, पहले आ रहा है बीटा वर्जन

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 10 Jul 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सैटेलाइट को भी पावर दे सकते हैं ये सोलर पैनल, बनाते हैं सबसे ज्यादा बिजली
सैटेलाइट को भी पावर दे सकते हैं ये सोलर पैनल, बनाते हैं सबसे ज्यादा बिजली
टेक्नोलॉजी
140 और 1600 नंबरों को Spam समझकर ब्लॉक किया तो हो सकता है नुकसान! TRAI ने जारी की नई सफाई
140 और 1600 नंबरों को Spam समझकर ब्लॉक किया तो हो सकता है नुकसान! TRAI ने जारी की नई सफाई
टेक्नोलॉजी
IRCTC की नई वेबसाइट का इंतजार जल्द होगा खत्म, पहले आ रहा है बीटा वर्जन
IRCTC की नई वेबसाइट का इंतजार जल्द होगा खत्म, पहले आ रहा है बीटा वर्जन
टेक्नोलॉजी
AI की भूख! 8 लाख घरों के बराबर बिजली यूज करेगा Meta का नया डेटा सेंटर
AI की भूख! 8 लाख घरों के बराबर बिजली यूज करेगा Meta का नया डेटा सेंटर
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
'Lock Upp 2' में Gaurav Khanna की एंट्री, Akanksha Chamola से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूरेनियम डील पर 'क्रेडिट वॉर'! कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- 'पहले अपना होमवर्क ठीक से करें'
यूरेनियम डील पर 'क्रेडिट वॉर'! कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- 'पहले अपना होमवर्क ठीक से करें'
बिहार
Bankipur By-Election: बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
इंडिया
Explained: महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
शिक्षा
NEET UG 2026 Fee Refund : नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
हेल्थ
Diabetes Treatment: रोज का खर्च सिर्फ ₹50! भारत में लॉन्च हुआ हफ्ते में 1 बार वाला इंसुलिन, जानें पूरी डिटेल
रोज का खर्च सिर्फ ₹50! भारत में लॉन्च हुआ हफ्ते में 1 बार वाला इंसुलिन, जानें पूरी डिटेल
विश्व
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget