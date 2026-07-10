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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIRCTC की नई वेबसाइट का इंतजार जल्द होगा खत्म, पहले आ रहा है बीटा वर्जन

IRCTC की नई वेबसाइट का इंतजार जल्द होगा खत्म, पहले आ रहा है बीटा वर्जन

IRCTC New Website: IRCTC की नई वेबसाइट का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. 15 जुलाई तक यह वेबसाइट लाइव होगी. उससे पहले जल्द ही इसका बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 10 Jul 2026 04:07 PM (IST)
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  • आईआरसीटीसी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन जल्द लॉन्च होगा।
  • यह तत्काल बुकिंग तेज करेगा, गैर-जरूरी कैप्चा हटाएगा।
  • वेबसाइट प्रति मिनट एक लाख टिकट संभालेगी, क्रैश नहीं होगी।
  • स्लो स्पीड और पॉप-अप्स से यात्रियों को छुटकारा मिलेगा।

IRCTC New Website: भारतीय रेलवे जल्द ही अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने छात्रों से बात करते हुए कहा था कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC की नई वेबसाइट 15 जुलाई तक लाइव हो जाएगी. अब इससे जुड़ी ताजा जानकारी सामने आ रही है. इसके मुताबिक, इस वेबसाइट का बीटा वर्जन जल्द ही लॉन्च होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई वेबसाइट से गैर-जरूरी कैप्चा और पॉप-अप्स को हटा दिया जाएगा और इस पर तत्काल टिकट की बुकिंग तेज होगी. इसके साथ रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग में बॉट्स पर भी लगाम लगाने की कोशिश में लगी हुई है.

क्या होगा नई वेबसाइट का फायदा?

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह वेबसाइट 1 लाख टिकट प्रति मिनट की क्षमता के साथ लॉन्च होगी. नई वेबसाइट आने से यात्रियों को इसकी स्लो स्पीड और बार-बार क्रैश होने की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है. इसमें सभी क्लास की सीटों की अवेलिबिलिटी एकसाथ नजर आएगा और एक बार पैसेंजर डिटेल्स सेव करने के बाद बार-बार टिकट बुक करना आसान हो जाएगा. बता दें कि IRCTC की मौजूदा साइट कई बार तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होते ही क्रैश हो जाती है, जिससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा यात्रियों की कैप्चा को लेकर भी शिकायत रहती है. कैप्चा सॉल्व करने के लिए लिमिटेड टाइम मिलता है, जब तक यह सॉल्व होता है, टाइम निकल चुका होता है. 

नई वेबसाइट से क्या-क्या उम्मीदें?

उम्मीद की जा रही है कि IRCTC की वेबसाइट को नया डिजाइन और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस दिया जाएगा, जो हाई-ट्रैफिक को भी आसानी से हैंडल कर पाएगा. माना जा रहा है कि नई वेबसाइट में पेमेंट गेटवे इश्यू का भी समाधान कर दिया जाएगा. अब इसका बीटा वर्जन आने के बाद सारे फीचर्स से पर्दा उठ जाएगा. बीटा वर्जन से मिले फीडबैक के आधार पर जरूरी सुधार कर इसे पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा.

ऑनलाइन बुक होती हैं 88 प्रतिशत टिकटें

भारतीय रेलवे में डिजिटल रिजर्वेशन की तादाद सबसे ज्यादा है. करीब 88 प्रतिशत टिकट अब ऑनलाइन बुकिंग होती हैं. ऑनलाइन बुकिंग को लेकर भी रेलवे लगातार नियमों में बदलाव करती आई है. बीते साल जुलाई से तत्काल टिकटों को केवल IRCTC वेबसाइट और ऐप से ही बुक किया जा सकता है और इसके लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Jul 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे IRCTC TECH NEWS
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