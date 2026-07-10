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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबार-बार बुआई का झंझट खत्म, इस फसल की खेती से 6 महीने में कमाएं 8 लाख का मुनाफा, जानें तरीका

बार-बार बुआई का झंझट खत्म, इस फसल की खेती से 6 महीने में कमाएं 8 लाख का मुनाफा, जानें तरीका

Madhukamini Farming: अगर आप ऐसी खेती करना चाहते हैं जिसमें बार बार बुआई की जरूरत न पड़े और लंबे समय तक कमाई का मौका मिले. तो मधुकामिनी की फसल आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 10 Jul 2026 05:24 PM (IST)
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Madhukamini Farming: खेती में बहुत से खर्चे होते हैं हर सीजन में नई बुआई करना, महंगे बीजों का खर्च उठाना और बार-बार जुताई इससे अक्सर किसानों का बजट बिगाड़ देता है. लेकिन जरा सोचिए क्या कोई ऐसी फसल भी हो सकती है जिसे खेत में सिर्फ एक बार लगाना पड़े और वह बिना किसी दोबारा पैसा लगाए सालों-साल बंपर मुनाफा देती रहे? तो आपको बता दें ऐसी ही एक फसल है मधुकामिनी. 

मधुकामिनी एक ऐसा सदाबहार और खुशबूदार पौधा है जिसकी डिमांड शादियों, बड़े इवेंट्स और बुके बनाने के लिए बाजार में पूरे बारह महीने बनी रहती है. अगर आप भी पारंपरिक फसलों को छोड़कर इसकी खेती को अपनाते हैं. तो सिर्फ छह महीने के भीतर आठ लाख रुपये तक का शानदार मुनाफा कमाकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं. जान लें तरीका.

एक बार लगाएं कई साल तक मिलता रहेगा फायदा

अगर आप मधुकामिनी की खेती शुरू करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत बेहद कम लागत के साथ अपने खेत में नर्सरी तैयार करके की जा सकती है. इसके छोटे पौधों को कतारों में सही दूरी पर लगाएं जिससे इन्हें पर्याप्त हवा और धूप मिल सके. इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर मौसम की मार बहुत कम पड़ती है और यह हर तरह की मिट्टी में आसानी से ढल जाता है. 

शुरुआत में आपको पौधों की थोड़ी देखभाल और सही समय पर सिंचाई करने की जरूरत होगी. एक बार जब यह पौधे थोड़े बड़े और सेट हो जाते हैं. तो बार-बार महंगी खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करने की जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाती है. इसमें बस एक बार पैसे लगाने होते हैं. इसे आप बहुत ही कम रिस्क के साथ अपने खेत में उगा सकते हैं.

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लाखों रुपये तक पहुंच सकती है कमाई

इस फसल से मोटी कमाई करने के लिए आपको इसके पत्तों और हरी टहनियों की बिक्री पर ध्यान देना होगा. जब आपके पौधे पूरी तरह से बड़े हो जाएं तो इनकी हरी-भरी डालियों की कटाई शुरू कर दें. इन कटी हुई डालियों का इस्तेमाल शादियों, पार्टियों और त्योहारों में बड़े पैमाने पर स्टेज और मंडप की सजावट के लिए किया जाता है. अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आप इन डालियों को सीधे बड़े शहरों के फूलों के बाजारों, फ्लोरिस्ट और डेकोरेटर्स को सप्लाई कर सकते हैं. 

सिर्फ छह महीने के सीजन में ही यह फसल आपकी पूरी लागत निकालकर आपको लाखों का नेट प्रॉफिट दे देगी. सबसे मजेदार बात यह है कि एक बार कटाई करने के बाद पौधे से दोबारा नई शाखाएं निकल आती हैं. यानी आपको बार-बार बुआई करने की कोई जरूरत नहीं है बस कटाई करते जाइए और हर कमाते जाइए.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News
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