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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI की भूख! 8 लाख घरों के बराबर बिजली यूज करेगा Meta का नया डेटा सेंटर

AI की भूख! 8 लाख घरों के बराबर बिजली यूज करेगा Meta का नया डेटा सेंटर

Meta Data Centre: मेटा कनाडा में अपना पहला और कुल 33वां डेटा सेंटर बनाने जा रही है. इस डेटा सेंटर को 8 लाख घरों के बराबर की बिजली की जरूरत होगी.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 10 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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  • मेटा कनाडा में 9 अरब डॉलर का नया AI डेटा सेंटर बना रही है।
  • यह डेटा सेंटर 8 लाख घरों जितनी बिजली की खपत करेगा।
  • अत्यधिक बिजली खपत पर पर्यावरणविदों ने गंभीर चिंता जताई है।
  • 2030 तक डेटा सेंटर की बिजली खपत दोगुनी होने का अनुमान है।

Meta Data Centre: एआई बूम के बाद कंपनियों ने डेटा सेंटर पर जोर देना शुरू कर दिया है. एआई को भारी कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है, जिसके लिए बड़े-बड़े सर्वर रखने के लिए डेटा सेंटर बनाने जरूरी हो गए हैं. अब मेटा कनाडा में एक नया एआई डेटा सेंटर बना रही है, जिसकी लागत 9 अरब डॉलर से भी ज्यादा आएगी. अल्बर्टा में बनने वाला यह डेटा सेंटर 8 लाख घरों के बराबर बिजली की खपत करेगा. यानी यह डेटा सेंटर किसी एक बड़े शहर के बराबर की बिजली अकेला पी जाएगा.  

कनाडा में पहला डेटा सेंटर बना रही है मेटा 

यह पहली बार है, जब मेटा कनाडा में अपना डेटा सेंटर बना रही है. इसी के साथ कंपनी के कुल डेटा सेंटर की संख्या 33 हो जाएगी. कनाडा में बन रहे डेटा सेंटर की शुरुआती कैपेसिटी 1 गीगावॉट रखी गई है, जिसे बाद में बढ़ाकर 1.8 गीगावॉट किया जा सकता है. डेटा सेंटर के लिए अल्बर्टा को चुनने के पीछे कई वजहें रही हैं. यहां नैचुरल गैस की पर्याप्त सप्लाई है और दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले एनर्जी की लागत भी कम है. यहां तापमान भी कम रहता है, जिससे बड़े डेटा सेंटर की कूलिंग में लगने वाला पैसा बचाया जा सकता है. 

बिजली की खपत को लेकर हो रही चर्चा

इस प्रोजेक्ट को लेकर जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है बिजली की खपत. मेटा ने खुद बताया है कि इस डेटा सेंटर को 8 लाख घरों के बराबर बिजली की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए कंपनी पावर जनरेशन का खर्चा उठाने और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को अपग्रेड करने की बात कह चुकी है. इस प्रोजेक्ट को लेकर मेटा का विरोध भी शुरू हो गया है. पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रहे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से नैचुरल रिसोर्सेस पर दबाव पड़ रहा है. बता दें कि डेटा सेंटर को बिजली के साथ-साथ भारी मात्रा में पानी की भी जरूरत होती है. हाल ही में अमेजन ने बताया कि पिछले साल उसके डेटा सेंटरों ने 2.5 बिलियन गैलन पानी का इस्तेमाल किया था. 

लगातार बढ़ती जाएगी बिजली की जरूरत

एआई डेटा सेंटर के बढ़ने के साथ-साथ इनके लिए पानी और बिजली की भी जरूरत बढ़ती जाएगी. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि 2030 तक दुनियाभर के डेटा सेंटर को हर साल लगभग 945 terawatt-hours (TWh) बिजली की जरूरत होगी. यह जापान की कुल बिजली की खपत से ज्यादा है. यह खपत आज की तुलना में दोगुनी होगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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Meta TECH NEWS AI Data Centre
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