TV Remote को टीवी की तरफ करने की जरूरत रिमोट में इस्तेमाल होने वाली इंफ्रारेड (IR) तकनीक की वजह से पड़ती है. पारंपरिक टीवी रिमोट में एक छोटा IR LED लगा होता है. यह ऐसी रोशनी की तेज पल्स भेजता है, जिसे हमारी आंखें सीधे नहीं देख सकती है. जब आप रिमोट पर कोई बटन दबाते हैं, तो यह LED एक खास क्रम में सिग्नल भेजती है. टीवी के सामने लगा IR सेंसर इस सिग्नल को पहचान कर उसे कमांड में बदल देता है.