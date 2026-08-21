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TV Remote IR Technology : TV Remote को टीवी की तरफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस टेक्नोलॉजी को समझें
TV Remote IR Technology : जब टीवी का रिमोट हाथ में आता है तो एक पुरानी आदत आज भी बनी हुई है. रिमोट को टीवी की तरफ करके बटन दबाते हैं.
आज टीवी में इंटरनेट, वॉयस कंट्रोल और Bluetooth जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. इसके बाद भी जब टीवी का रिमोट हाथ में आता है तो एक पुरानी आदत आज भी बनी हुई है. रिमोट को टीवी की तरफ करके बटन दबाते हैं. कई बार अगर रिमोट का मुंह टीवी से दूसरी दिशा में हो या बीच में कोई चीज आ जाए, तो कमांड काम नहीं करती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है. तो आइए जानते हैं कि TV Remote को टीवी की तरफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है.
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Published at : 21 Aug 2026 08:13 AM (IST)
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