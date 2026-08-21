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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीTV Remote IR Technology : TV Remote को टीवी की तरफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस टेक्नोलॉजी को समझें

TV Remote IR Technology : TV Remote को टीवी की तरफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस टेक्नोलॉजी को समझें

TV Remote IR Technology : जब टीवी का रिमोट हाथ में आता है तो एक पुरानी आदत आज भी बनी हुई है. रिमोट को टीवी की तरफ करके बटन दबाते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 21 Aug 2026 08:13 AM (IST)
TV Remote IR Technology : जब टीवी का रिमोट हाथ में आता है तो एक पुरानी आदत आज भी बनी हुई है. रिमोट को टीवी की तरफ करके बटन दबाते हैं.

आज टीवी में इंटरनेट, वॉयस कंट्रोल और Bluetooth जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. इसके बाद भी जब टीवी का रिमोट हाथ में आता है तो एक पुरानी आदत आज भी बनी हुई है. रिमोट को टीवी की तरफ करके बटन दबाते हैं. कई बार अगर रिमोट का मुंह टीवी से दूसरी दिशा में हो या बीच में कोई चीज आ जाए, तो कमांड काम नहीं करती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है. तो आइए जानते हैं कि TV Remote को टीवी की तरफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है.

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TV Remote को टीवी की तरफ करने की जरूरत रिमोट में इस्तेमाल होने वाली इंफ्रारेड (IR) तकनीक की वजह से पड़ती है. पारंपरिक टीवी रिमोट में एक छोटा IR LED लगा होता है. यह ऐसी रोशनी की तेज पल्स भेजता है, जिसे हमारी आंखें सीधे नहीं देख सकती है. जब आप रिमोट पर कोई बटन दबाते हैं, तो यह LED एक खास क्रम में सिग्नल भेजती है. टीवी के सामने लगा IR सेंसर इस सिग्नल को पहचान कर उसे कमांड में बदल देता है.
TV Remote को टीवी की तरफ करने की जरूरत रिमोट में इस्तेमाल होने वाली इंफ्रारेड (IR) तकनीक की वजह से पड़ती है. पारंपरिक टीवी रिमोट में एक छोटा IR LED लगा होता है. यह ऐसी रोशनी की तेज पल्स भेजता है, जिसे हमारी आंखें सीधे नहीं देख सकती है. जब आप रिमोट पर कोई बटन दबाते हैं, तो यह LED एक खास क्रम में सिग्नल भेजती है. टीवी के सामने लगा IR सेंसर इस सिग्नल को पहचान कर उसे कमांड में बदल देता है.
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रिमोट के अंदर एक माइक्रोकंट्रोलर होता है, जो आपके दबाए गए बटन को डिजिटल कोड में बदलता है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन दबाते हैं, तो रिमोट उसी कमांड का एक खास कोड तैयार करता है फिर यह कोड IR LED के जरिए टीवी तक भेजा जाता है.
रिमोट के अंदर एक माइक्रोकंट्रोलर होता है, जो आपके दबाए गए बटन को डिजिटल कोड में बदलता है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन दबाते हैं, तो रिमोट उसी कमांड का एक खास कोड तैयार करता है फिर यह कोड IR LED के जरिए टीवी तक भेजा जाता है.
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IR रोशनी के जरिए सिग्नल भेजे जाते हैं, इसलिए रिमोट और टीवी के बीच सीधी लाइन ऑफ साइट होना जरूरी होता है. अगर रिमोट का सिग्नल टीवी के सेंसर तक सीधे नहीं पहुंचता या बीच में कोई रुकावट होती है, तो टीवी कमांड को सही तरीके से नहीं पकड़ पाता है. यही कारण है कि रिमोट को टीवी की तरफ करके इस्तेमाल करना पड़ता है.
IR रोशनी के जरिए सिग्नल भेजे जाते हैं, इसलिए रिमोट और टीवी के बीच सीधी लाइन ऑफ साइट होना जरूरी होता है. अगर रिमोट का सिग्नल टीवी के सेंसर तक सीधे नहीं पहुंचता या बीच में कोई रुकावट होती है, तो टीवी कमांड को सही तरीके से नहीं पकड़ पाता है. यही कारण है कि रिमोट को टीवी की तरफ करके इस्तेमाल करना पड़ता है.
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रिमोट से भेजा गया सिग्नल टीवी के रिसीवर तक पहुंचता है. टीवी का सेंसर उस कोड को पहचानता और डिकोड करता है. इसके बाद टीवी उसी के हिसाब से काम करता है, जैसे चैनल बदलना, आवाज बढ़ाना या टीवी ऑन-ऑफ करना.
रिमोट से भेजा गया सिग्नल टीवी के रिसीवर तक पहुंचता है. टीवी का सेंसर उस कोड को पहचानता और डिकोड करता है. इसके बाद टीवी उसी के हिसाब से काम करता है, जैसे चैनल बदलना, आवाज बढ़ाना या टीवी ऑन-ऑफ करना.
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इंफ्रारेड रोशनी इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन आप इसे मोबाइल कैमरे से देखने की कोशिश कर सकते हैं. रिमोट के आगे वाले हिस्से को कैमरे की तरफ करके कोई बटन दबाने पर कई बार स्क्रीन पर IR LED हल्की चमकती या फ्लैश करती दिखाई दे सकती है. हालांकि कुछ कैमरों में IR फिल्टर होता है, जिसकी वजह से यह रोशनी दिखाई नहीं देती है.
इंफ्रारेड रोशनी इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन आप इसे मोबाइल कैमरे से देखने की कोशिश कर सकते हैं. रिमोट के आगे वाले हिस्से को कैमरे की तरफ करके कोई बटन दबाने पर कई बार स्क्रीन पर IR LED हल्की चमकती या फ्लैश करती दिखाई दे सकती है. हालांकि कुछ कैमरों में IR फिल्टर होता है, जिसकी वजह से यह रोशनी दिखाई नहीं देती है.
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आज के कई स्मार्ट टीवी रिमोट में Bluetooth या RF तकनीक भी इस्तेमाल होती है. इनमें सिग्नल रेडियो वेव्स के जरिए भेजे जाते हैं, इसलिए रिमोट को सीधे टीवी की तरफ करना जरूरी नहीं होता है, हालांकि IR अभी भी काफी रिमोट में मौजूद है. यह कम लागत वाली और अलग-अलग डिवाइस के साथ अच्छी Compatibility देने वाली तकनीक है. इसी वजह से कई कंपनियां Bluetooth और Infrared दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं.
आज के कई स्मार्ट टीवी रिमोट में Bluetooth या RF तकनीक भी इस्तेमाल होती है. इनमें सिग्नल रेडियो वेव्स के जरिए भेजे जाते हैं, इसलिए रिमोट को सीधे टीवी की तरफ करना जरूरी नहीं होता है, हालांकि IR अभी भी काफी रिमोट में मौजूद है. यह कम लागत वाली और अलग-अलग डिवाइस के साथ अच्छी Compatibility देने वाली तकनीक है. इसी वजह से कई कंपनियां Bluetooth और Infrared दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं.
Published at : 21 Aug 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Tech Tv Remote IR Technology Infrared Remote

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