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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी9W LED vs 60W bulb : 9W LED बल्ब 60W बल्ब जितनी रोशनी कैसे देता है? समझें असली खेल

9W LED vs 60W bulb : 9W LED बल्ब 60W बल्ब जितनी रोशनी कैसे देता है? समझें असली खेल

9W LED vs 60W bulb : वाट (Watt) यह बताता है कि बल्ब कितनी बिजली खर्च करता है, जबकि बल्ब से निकलने वाली रोशनी को लुमेन (Lumens) में मापा जाता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 21 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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9W LED vs 60W bulb : आजकल घरों में पुराने बल्ब की जगह LED बल्ब का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. इसकी सबसे खास बात यह है कि कम बिजली खर्च करने के बाद भी LED अच्छी रोशनी देता है. यही वजह है कि अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर 9W का LED बल्ब 60W के पुराने बल्ब जितनी रोशनी कैसे दे सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, तेज रोशनी के लिए बल्ब की तकनीक और उसकी रोशनी देने की क्षमता जरूरी मानी जाती है, तो आइए जानते हैं कि 9W LED बल्ब 60W बल्ब जितनी रोशनी कैसे देता है. 

वाट का मतलब क्या होता है?

वाट (Watt) यह बताता है कि बल्ब कितनी बिजली खर्च करता है, जबकि बल्ब से निकलने वाली रोशनी को लुमेन (Lumens) में मापा जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, रोशनी कितनी तेज है, यह जानने के लिए लुमेन देखना चाहिए और बिजली की खपत समझने के लिए वाट देखना चाहिए. 

9W LED बल्ब 60W बल्ब जितनी रोशनी कैसे देता है?

9W LED बल्ब 60W बल्ब जितनी रोशनी देने का सबसे बड़ा कारण LED की बेहतर एनर्जी बचत है. 9W LED बल्ब 60W के पुराने बल्ब जितनी रोशनी इसलिए दे सकता है, क्योंकि LED बिजली को ज्यादा अच्छे तरीके से रोशनी में बदलता है और कम बिजली बर्बाद होती है. पुराने बल्ब में बिजली का काफी हिस्सा गर्मी के रूप में निकल जाता है, जबकि LED में बिजली का ज्यादा हिस्सा रोशनी पैदा करने में इस्तेमाल होता है. इसलिए जहां 60W का सामान्य बल्ब करीब 800 लुमेन रोशनी देने के लिए ज्यादा बिजली खर्च करता है, वहीं करीब 9W का LED लगभग उतनी ही रोशनी कम बिजली में दे सकता है. यही वजह है कि LED बल्ब बिजली बचाने के साथ अच्छी रोशनी भी देता है. 

60W बल्ब की जगह 9W LED क्यों?

एक 60W इनकैंडेसेंट बल्ब और 9W LED लगभग समान रोशनी दे सकते हैं, लेकिन दोनों की बिजली खपत में काफी अंतर होता है. 9W LED, 60W बल्ब की तुलना में करीब 85 फीसदी कम बिजली इस्तेमाल कर सकता है. इसी वजह से LED बल्ब लगाने पर लंबे समय में बिजली की खपत और बिल दोनों कम हो सकते हैं. 

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9W LED कितनी बिजली खाता है?

अगर 9W LED बल्ब को रोजाना 8 घंटे चलाया जाए, तो यह करीब 0.072 यूनिट बिजली प्रतिदिन खर्च करता है. 30 दिनों में इसकी खपत लगभग 2.16 यूनिट होती है.

LED खरीदते समय लुमेन जरूर देखें

LED बल्ब खरीदते समय केवल वाट पर ध्यान देना सही नहीं है. लुमेन से पता चलता है कि बल्ब कितनी रोशनी देगा, जबकि वाट यह बताता है कि वह कितनी बिजली खर्च करेगा. आमतौर पर 3-5W LED से 250-450 लुमेन, 6-9W LED से 500-800 लुमेन और 10-15W LED से 1000-1600 लुमेन तक रोशनी मिल सकती है. इसलिए अगर आप 60W के पुराने बल्ब जैसी रोशनी चाहते हैं, तो करीब 800 लुमेन वाला 9W LED बल्ब अच्छा ऑप्शन हो सकता है. 

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Published at : 21 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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9W LED Bulb 60W Bulb LED Power Consumption LED Bulb Lumens LED Bulb Light
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