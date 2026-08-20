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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीUber Eats Drone Delivery:पिज्जा हो या बर्गर, अब आसमान से होगी डिलीवरी! Uber Eats का नया प्लान

Uber Eats Drone Delivery:पिज्जा हो या बर्गर, अब आसमान से होगी डिलीवरी! Uber Eats का नया प्लान

Uber Eats Drone Delivery: उबर ईट्स ने ड्रोन डिलीवरी कंपनी 'जिपलाइन' के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जिसके तहत उबर ईट्स के ऑर्डर अब ड्रोन के जरिए डिलीवर होंगे.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 20 Aug 2026 04:40 PM (IST)
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Uber Eats Drone Delivery: फूड डिलीवरी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. उबर ने ड्रोन डिलीवरी कंपनी जिपलाइन के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जिसके तहत उबर ईट्स पर ऑर्डर की गई पिज्जा, बर्गर और दूसरी चीजें अब सड़क की बजाय आसमान के रास्ते सीधे कस्टमर तक पहुंचेंगी. यह डील अमेरिका में फूड डिलीवरी सेक्टर की सबसे बड़ी ड्रोन पार्टनरशिप मानी जा रही है. आइए जानते हैं यह पूरा प्लान क्या है, और इससे डिलीवरी का अनुभव कैसे बदलने वाला है.

कहां से होगी शुरुआत?

उबर और जिपलाइन की यह पार्टनरशिप सबसे पहले अमेरिका के डलास और ह्यूस्टन शहरों में शुरू होगी, जहां जिपलाइन पहले से ही शुरू है. इस साल के आखिर तक इन दोनों शहरों में ड्रोन डिलीवरी की सुविधा शुरू हो जाएगी, इसके बाद कंपनियों की योजना अमेरिका के दर्जनों और शहरों में इस सर्विस को फैलाने की है.

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कितनी तेज होगी डिलीवरी

उबर के मुताबिक फिलहाल ग्राहकों को ऑर्डर मिलने में औसतन करीब 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन जिपलाइन के ड्रोन इस समय को घटाकर सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ला सकते हैं. यानी ऑर्डर करने के कुछ ही मिनटों में खाना सीधे घर की छत या बालकनी तक पहुंच सकता है.

2029 तक का बड़ी उम्मीद 

दोनों कंपनियों ने मिलकर साल 2029 के अंत तक रोजाना 10 लाख ड्रोन डिलीवरी करने का लक्ष्य रखा है. अगर यह लक्ष्य हासिल होता है, तो सालाना करीब 36.5 करोड़ से ज्यादा डिलीवरी सिर्फ ड्रोन के जरिए ही पूरी हो जाएंगी, जिससे ड्रोन डिलीवरी कोई खास तकनीक न रहकर रोजमर्रा का हिस्सा बन जाएगी.

जिपलाइन का पहले से है बड़ा नेटवर्क

जिपलाइन कोई नई कंपनी नहीं है, यह दुनिया के चार महाद्वीपों में काम करती है और अब तक करीब 27 लाख डिलीवरी कर चुकी है, जिसमें दो करोड़ से ज्यादा आइटम शामिल हैं. कंपनी हर 20 सेकंड में एक डिलीवरी पूरी करती है, और इसका नेटवर्क 5,000 से ज्यादा अस्पतालों को भी सेवा देता है, जिससे इसकी तकनीक और भरोसेमंदी दोनों पहले से साबित हैं. इस पार्टनरशिप के तहत उबर ने जिपलाइन में एक रणनीतिक भी किया है, हालांकि इसकी सटीक रकम अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. उबर के सीईओ दारा खोसरोवशाही के मुताबिक क्विक कॉमर्स अब मूल फूड डिलीवरी मार्केट से भी बड़ा बाज़ार साबित हो रहा है और यह पार्टनरशिप उबर ईट्स के अगले ग्रोथ फेज के लिए एक बड़ा बूस्ट बन सकती है.

बाकी कंपनियां भी दौड़ में शामिल

ड्रोन डिलीवरी की यह रेस सिर्फ उबर तक सीमित नहीं है. दुरदैश भी अपना खुद का ड्रोन प्रोग्राम तैयार कर रहा है, और हाल ही में उसे इसके लिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से जरूरी सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है. इसके अलावा अमेजॉन और वॉलमार्ट भी कुछ चुनिंदा मार्केट्स में पहले से ड्रोन डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं.

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About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 20 Aug 2026 04:40 PM (IST)
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Uber Eats Zipline Uber Eats Drone Delivery Food Delivery Technology
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