यूके ने जिस जेल नेल पॉलिश केमिकल को किया बैन, भारत में उसका कितना इस्तेमाल?
यूके में जेल नेल पॉलिश को सख्त बनाने वाले टीपीओ केमिकल पर रोक के बाद भारत में भी इसके इस्तेमाल पर सतर्कता बरतना जरूरी है. यूवी लैंप से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर लोगों को सावधान रहना चाहिए.
- भारत में लोकप्रिय जेल पॉलिश के लिए सुरक्षित विकल्प अपनाएं।
ब्यूटी सैलून में मैनिक्योर कराना या नाखूनों को चमकदार जेल नेल पॉलिश से सजाना आजकल महिलाओं की जीवनशैली का अहम हिस्सा बन चुका है. हाल ही में ब्रिटेन (यूके) द्वारा जेल नेल पॉलिश में इस्तेमाल होने वाले एक हानिकारक केमिकल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दुनिया भर में इसकी सुरक्षा को लेकर चर्चा छिड़ गई है. भारत में भी मेट्रो शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक जेल नेल आर्ट और मैनिक्योर का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है. इस वजह से यूके में हुए इस कड़े फैसले के बाद भारतीय महिलाओं और ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए इस केमिकल के खतरे और इसके इस्तेमाल को समझना बेहद जरूरी हो गया है.
टीपीओ रसायन क्या है और इसका मुख्य काम?
ब्रिटेन में जिस रसायन पर पाबंदी लगाई गई है, उसे टीपीओ (ट्राइमिथाइलबेंज़ॉयल डाइफेनिलफॉस्फिन ऑक्साइड) कहा जाता है. यह एक ऐसा फोटो-इनीशिएटर केमिकल है जो जेल नेल पॉलिश को तरल अवस्था से तुरंत सुखाने और सख्त बनाने में मदद करता है. साधारण नेल पॉलिश की तरह जेल पॉलिश हवा में अपने आप नहीं सूखती, बल्कि इसे सुखाने के लिए विशेष लैंप का इस्तेमाल किया जाता है. टीपीओ रसायन प्रकाश के संपर्क में आते ही पॉलिश के अणुओं को आपस में मजबूती से जोड़ देता है, जिससे नाखूनों पर हफ्तों तक चलने वाली चमक और मजबूती आ जाती है.
सामान्य और जेल नेल पॉलिश के बीच का अंतर
जेल नेल पॉलिश साधारण पॉलिश से वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल अलग होती है. आम नेल पॉलिश हवा के संपर्क में आकर कुछ मिनटों में सूख जाती है, जबकि असली जेल पॉलिश मोनोमर्स और ओलिगोमर्स से मिलकर बनती है. जब इसे यूवी (UV) या एलईडी (LED) लैंप के नीचे रखा जाता है, तभी यह कठोर और चमकदार परत में बदलती है. बाजार में कई ऐसी पॉलिश भी मिलती हैं जो बिना लैंप के सूखने का दावा करती हैं, लेकिन वे असली जेल नहीं होतीं. असली जेल पॉलिश बिना छिले या खराब हुए दो से तीन सप्ताह तक नाखूनों पर टिकी रहती है.
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जेल और एक्रिलिक नेल्स में क्या अंतर होता है?
अक्सर लोग जेल और एक्रिलिक नेल्स को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका अलग है. एक्रिलिक नेल्स में तरल पदार्थ और पाउडर को मिलाकर एक सख्त परत बनाई जाती है, जो काफी मोटी और कठोर होती है. इसे लगाने के लिए प्राकृतिक नाखूनों को ज्यादा घिसना पड़ता है, जिससे वे कमजोर हो सकते हैं. दूसरी ओर, जेल पॉलिश ज्यादा लचीली और हल्की होती है. यह प्राकृतिक नाखून के साथ मुड़ती है, जिससे इसका अहसास बिल्कुल कुदरती लगता है और यह नाखूनों को नुकसान भी कम पहुंचाती है.
भारत में जेल नेल पॉलिश का बढ़ता क्रेज
भारत के बड़े शहरों, मेट्रो टाउन और नए जमाने के ब्यूटी सैलूनों में जेल नेल पॉलिश का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा है. कामकाजी महिलाओं और युवाओं के बीच जेल मैनिक्योर पहली पसंद बन चुका है, क्योंकि बार-बार नेल पॉलिश बदलने का झंझट खत्म हो जाता है. आज देश के लगभग हर आधुनिक ब्यूटी पार्लर में यूवी और एलईडी लैंप की मदद से जेल नेल आर्ट की सेवाएं दी जा रही हैं. लंबे समय तक चमक बरकरार रहने के कारण भारतीय ब्यूटी मार्केट में इसका कारोबार तेजी से फैल रहा है.
केमिकल और यूवी किरणों से सेहत को खतरे
भले ही जेल नेल पॉलिश नाखूनों की खूबसूरती बढ़ाती है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले टीपीओ जैसे रसायन और सुखाने वाली यूवी लाइट सेहत के लिए चिंता का विषय हैं. यूवी लैंप से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हाथों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे असमय झुर्रियां और त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा, टीपीओ जैसे केमिकल्स त्वचा में जलन, एलर्जी और संवेदनशीलता पैदा कर सकते हैं. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब टीपीओ-फ्री और वेगन जेल पॉलिश के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है.
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