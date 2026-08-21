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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने रिलीज का एक हफ्ता किया पूरा, जानें- कितना वसूला बजट?

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने रिलीज का एक हफ्ता किया पूरा, जानें- कितना वसूला बजट?

Batwara 1947 Box Office Collection Day 7: सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने सिनेमाघरों में रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर लिया है. इस दौरान ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 21 Aug 2026 08:08 AM (IST)
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 सनी देओल और प्रीति जिंटा की पीरियड ड्रामा फिल्म 'बंटवारा 1947' का रिलीज से पहले काफी बज बना हुआ था. फिल्म के सब्जेक्ट और दमदार स्टार कास्ट को देखते हुए लग रहा था कि ये सनी देओल के लिए दूसरी ‘गदर 2’ साबित होगी. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिर पर काफी कमजोर साबित हुई. निराशाजनक शुरुआत के बाद इसका ओपनिंग वीकेंड भी ठंडा ही रहा. वहीं अब ये सिनेमाघरों मे एक हफ्ता पूरा कर चुकी है और इसकी पहले हफ्ते की कमाई काफी शॉकिंग है. चलिए यहां जानते हैं 'बंटवारा 1947' ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितनी कारोबार किया है?

'बंटवारा 1947' ने 7वें दिन कितना किया कलेक्शन?
राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी ने ‘दामिनी, घातक और घायल जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. लेकिन इस जोड़ी की लेटेस्ट रिलीज 'बंटवारा 1947' दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई क्योंकि इसके साथ रिलीज हुई इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने तेजी से सारी लाइमलाइट छीन ली.

ये भी पढ़ें:-'शिव पंडित' बन फिर लौटेंगे इमरान हाशमी? क्या आएगी ‘आवारापन 3'? राइटर ने बता दिया पूरा प्लान

जहां 'बंटवारा 1947' रिलीज के सात दिन बाद भी 50 करोड़ कमा पाई है वहीं ‘आवारापन 2’ 100 करोड़ के पार हो चुकी है. इन सबके बीच बता दें कि पांचवे दिन से तो ये सनी की फिल्म 2 करोड़ भी नहीं कमा पा रही है और अब 7वें दिन भी इसके कलेक्शन में भी काफी मंदी देखी गई.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'बंटवारा 1947' ने रिलीज के 7वें दिन 1.35 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'बंटवारा 1947' की भारत में पहले हफ्ते की नेट कमाई अब 33.60 करोड़ रुपये हो पाई है.


सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने रिलीज का एक हफ्ता किया पूरा, जानें- कितना वसूला बजट?

'बंटवारा 1947' का डे वाइज कलेक्शन
'बंटवारा 1947' ने पहले दिन 5.75 करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की थी. इसके बाद दूसरे दिन इसने 13.5 करोड़ और तीसरे दिन 7.25 करोड़ कमाए. चौथे दिन इसकी कमाई घटकर 2 करोड़ रह गई, जबकि पांचवें दिन 2.25 करोड़ की कमाई हुई. छठे दिन फिल्म का कलेक्शन 1.40 करोड़ रुपये रहा. 

'बंटवारा 1947' कितना वसूल पाई बजट? 
भारत में सनी देओल की फिल्म की एक हफ्ते की कुल कमाई 33.60 करोड़ नेट तक पहुंच गई है. वहीं ये फिल्म 120 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी है. लेकिन ये अपनी कुल लागत का अब तक सिर्फ़ 28% ही वसूल पाई है. अब अगले हफ्ते यश की फ़िल्म 'Toxic' से मिलने वाली टक्कर को देखते हुए, सनी देओल स्टारर इस फिल्म की लाइफटाइम कमाई शायद 50 करोड़ तक भी न पहुंच पाए.

'बंटवारा 1947' के बारे में
'बंटवारा 1947' भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. इस फ़िल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं और यह देश के इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक से जुड़ी मानवीय कहानियों और संघर्षों को दिखाती है. फिल्म के अन्य कलाकारों में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल सहित कई स्टार्स शामिल हैं. 

 

ये भी पढ़ें:-सितंबर के महीने में सिनेमाघरों में आएगा तूफान, रिलीज होंगी 'मिर्जापुर द मूवी' से 'हैवान' तक 8 धांसू नई फिल्में

 

Published at : 21 Aug 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol BOX OFFICE COLLECTION Batwara 1947
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