होमवर्क नहीं करने पर टीचर को आया गुस्सा, चांटा मारते ही 6 साल के मासूम की मौत

विशाखापत्तनम के वन टाउन इलाके में स्थित प्राइवेट स्कूल में 6 साल के बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया. परिजन का आरोप है कि उसके क्लासटीचर ने होमवर्क पूरा नहीं करने पर उसे थप्पड़ भी मारा, जिसके चलते वह डर और सदमे से अचेत होकर गिर पड़ा और उसकी जान चली गई. परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 6 साल के प्रणय तेजा के पिता ने कहा कि जब टीचर ने उसे पीटा तो वह बेहोश हो गया. उसे किंग जॉर्ज अस्पताल (केजीएच) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने बच्चे की मौत से जुड़े हालातों की जांच शुरू कर दी है. बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य और रिश्तेदार अस्पताल में जमा हो गए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे. परिजन के अनुसार, प्रणय गुरुवार (20 अगस्त 2026) की सुबह घर से निकला था और देखने में वह पूरी तरह स्वस्थ था. उसके पिता ने बताया कि उस दिन प्रणय ने खुद स्कूल जाने की जिद की थी.

प्रणय के परिजन ने पहले उसे स्कूल भेजने से मना किया था, लेकिन एग्जाम नजदीक होने के कारण स्कूल भेज दिए. पिता ने बताया कि दोपहर को उन्हें एक फोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे के साथ कुछ हुआ है, हालांकि यह फोन सीधे स्कूल से नहीं आया था. उन्होंने कहा, 'स्कूल से किसी ने मुझे फोन नहीं किया. मेरे जीजा के घर के पास काम करने वाले स्थानीय रसोइयों ने फोन करके मुझे ये जानकारी दी.'

पिता ने आरोप लगाया, 'जब हमने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि टीचर ने उसे डराया था. उन्होंने उसे (बच्चे को) एक छड़ी से मारा. सदमे और डर के कारण वह वहीं गिर पड़ा.' उन्होंने कहा, 'डॉक्टर ने हमें बताया कि अस्पताल पहुंचने से आधे घंटे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि मारपीट की यह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि स्कूल में अन्य बच्चों को भी पीटा जाता था. उन्होंने मांग की है कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.