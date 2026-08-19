WhatsApp पर भेजी गई फोटो कितनी सुरक्षित है? जानें पूरी जानकारी

हालांकि, End-to-End Encryption का ये मतलब नहीं होता है कि फोटो हर कंडिशन में सेफ रहती है. दरअसल, सबसे बड़ा खतरा अक्सर WhatsApp के सर्वर से नहीं बल्कि यूजर के डिवाइस या सामने वाले व्यक्ति से जुड़ा होता है. अगर किसी के फोन में मैलवेयर है, फोन अनलॉक कंडिशन में किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लग जाता है या अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है तो पर्सनल डेटा के सामने आने का खतरा बढ़ सकता है. WhatsApp भी लगातार ऐसे खतरों से बचाव के लिए सुरक्षा तकनीकों को अपडेट करता रहता है.