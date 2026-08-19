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WhatsApp पर भेजी गई फोटो कितनी सुरक्षित है? जानें पूरी जानकारी
WhatsApp की पर्सनल चैट में भेजे जाने वाले मैसेज, फोटो और वीडियो डिफॉल्ट रूप से End-to-End Encryption से सुरक्षित होते हैं.
आज WhatsApp सिर्फ चैट करने का जरिया नहीं रह गया है. लोग इसके जरिए फोटो, डॉक्यूमेंट, स्क्रीनशॉट और कई जरूरी जानकारी और फोटो भी शेयर करते हैं. इसी के साथ-साथ देश में साइबर फ्रॉड के मामले भी काफी तेजी से फैल रहे हैं. कई मामलों में ठग व्हाट्सऐप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ठगी में इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या व्हाट्सऐप पर फोटो शेयर करना सुरक्षित है या नहीं. आइए समझते हैं विस्तार से.
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Published at : 19 Aug 2026 04:02 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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