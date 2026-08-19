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Laptop Shortcuts Keys: लैपटॉप के ये पांच शॉर्टकट आपके काम को बना देंगे आसान, यहां देख लें लिस्ट
Laptop Shortcuts Keys : पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, ऑफिस वर्क, रिसर्च, डेटा एंट्री और ब्राउजिंग जैसे कई काम अब रोजाना लैपटॉप पर ही किए जाते हैं.
आज लैपटॉप और कंप्यूटर सिर्फ ऑफिस के काम तक सीमित नहीं रह गए हैं. पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, ऑफिस वर्क, रिसर्च, डेटा एंट्री और ब्राउजिंग जैसे कई काम अब रोजाना लैपटॉप पर ही किए जाते हैं. ऐसे में बार-बार माउस से क्लिक करने की जगह अगर कुछ जरूरी कीबोर्ड शॉर्टकट याद हों, तो कई काम कुछ ही सेकंड में पूरे किए जा सकते हैं. इन शॉर्टकट्स के लिए किसी अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है. Windows लैपटॉप में मौजूद कुछ आसान कमांड आपको स्क्रीन मैनेज करने, बंद टैब वापस लाने, स्क्रीनशॉट लेने और एक साथ दो विंडो पर काम करने में मदद कर सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि लैपटॉप के कौन से पांच शॉर्टकट आपके काम को आसान बना देंगे.
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Published at : 19 Aug 2026 09:41 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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