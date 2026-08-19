आमतौर पर किसी टेक्स्ट या इमेज को कॉपी करने के लिए Ctrl + C और पेस्ट करने के लिए Ctrl + V का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सामान्य क्लिपबोर्ड में एक समय पर सिर्फ एक ही कॉपी की गई चीज सेव रहती है,. नई चीज कॉपी करने पर पिछली जानकारी हट जाती है. ऐसे में Windows Key + V काफी यूजफुल है, इसे दबाने पर Clipboard History खुलती है, जहां पहले कॉपी किए गए टेक्स्ट और इमेज दिखाई दे सकते हैं. जरूरत के हिसाब से इन्हें दोबारा चुनकर पेस्ट किया जा सकता है.