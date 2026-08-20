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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI Electronic Nose: 10 साल के बच्चे ने बनाई AI इलेक्ट्रॉनिक नाक, जीता बेस्ट इन्वेंशन अवॉर्ड

AI Electronic Nose: 10 साल के बच्चे ने बनाई AI इलेक्ट्रॉनिक नाक, जीता बेस्ट इन्वेंशन अवॉर्ड

AI Electronic Nose: ताइवान के Hsu के आविष्कार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, उन्हें International Federation of Inventors' Associations की ओर से Best Invention Award भी मिला.

Written By : एबीपी लाइव डेस्क |  Updated at : 20 Aug 2026 08:24 PM (IST)
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AI Electronic Nose: ताइवान के 10 साल के Hsu Ting-wei ने साल 2026 में कैलिफोर्निया में आयोजित Silicon Valley International Festival (SVIIF) में अपने अनोखे AI आविष्कार से सबका ध्यान खींचा है. इतनी कम उम्र में तैयार किए गए उनके इस आविष्कार को प्रतियोगिता में काफी तारीफ मिली और उन्होंने अपने आविष्कार का शानदार प्रदर्शन किया. Hsu के आविष्कार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, उन्हें International Federation of Inventors' Associations की ओर से Best Invention Award भी मिला. तो आइए जानते हैं कि 10 साल के Hsu Ting-wei का AI आविष्कार क्या है. 

क्या है 10 साल के बच्चे का AI आविष्कार?

Hsu Ting-wei ने Novel Artificial Electronic Nose नाम का एक स्मार्ट सुरक्षा जांच प्लेटफॉर्म तैयार किया है. यह सिस्टम बिना किसी चीज को छुए हवा के नमूने लेकर उसमें मौजूद गंध और रासायनिक संकेतों की पहचान करने के लिए बनाया गया है. इस तकनीक में रियल-टाइम एयर सैंपलिंग सिस्टम, गैस क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री और AI आधारित गंध पहचान तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसे एयरपोर्ट जैसी जगहों पर X-ray बैगेज स्कैनिंग मशीन के पीछे लगाया जा सकता है. इसका उद्देश्य सामान्य सामान जांच के साथ रासायनिक पहचान की एक और परत जोड़ना है. 

Hsu के आविष्कार को मिला गोल्ड मेडल

Hsu के आविष्कार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. Hsu को मिला अवॉर्ड सिर्फ उनकी कम उम्र को देखते हुए नहीं दिया गया. जूरी के चेयरमैन Amin Ghafooripour ने कहा कि यह सम्मान उनकी उम्र के कारण प्रोत्साहन के तौर पर नहीं था. जूरी ने उनके आविष्कार का असली यूज देखा और उनके काम से प्रभावित हुई. समारोह से पहले Hsu ने बताया कि वह अपने आविष्कार की मदद से ऐसे पोर्क उत्पादों को देशों में पहुंचने से रोकने में मदद करना चाहते हैं, जिनसे African Swine Fever फैलने का खतरा हो सकता है. इसके अलावा वह अमेरिकी अधिकारियों को सीमा पर Fentanyl जैसी ड्रग्स पकड़ने में मदद करना चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें - Google Maps in China: चीन में क्यों नहीं चलता गूगल मैप, क्या है इसके पीछे की वजह?

ताइवान के युवा आविष्कारकों का भी जलवा

Hsu की सफलता इस समारोह में ताइवान के शानदार प्रदर्शन का हिस्सा रही. इस साल SVIIF में 30 से ज्यादा देशों से आविष्कार शामिल हुए थे. प्रतियोगिता को दो वर्गों में रखा गया था. सामान्य आविष्कारक और 7 से 18 साल की उम्र के युवा आविष्कारक थे. Youth Talent Competition में ताइवान के छात्रों के AllerDetect GO नाम के आविष्कार ने पहला पुरस्कार जीता. यह बच्चों, बुजुर्गों और एलर्जी से प्रभावित लोगों के लिए बनाया गया हेल्थ प्रोटेक्शन सिस्टम है. इसमें एलर्जी के खतरे की पहचान, अलर्ट, रिकॉर्ड रखने और स्मार्ट होम रिस्पॉन्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं. 

ताइवान ने जीते रिकॉर्ड 24 गोल्ड मेडल

इस साल ताइवान के आविष्कारकों ने कुल 35 एंट्री के साथ हिस्सा लिया. उन्होंने रिकॉर्ड 24 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता. 2018 में SVIIF में भाग लेना शुरू करने के बाद यह ताइवान का सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला प्रदर्शन रहा. 

यह भी पढ़ें - OpenAI ने धीमी की AI मॉडल्स की ट्रेनिंग, हैकिंग के बाद बढ़ाई सुरक्षा

Published at : 20 Aug 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
AI Electronic Nose Hsu Ting Wei Silicon Valley Award Best Invention Award AI Invention
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