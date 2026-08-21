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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 21 August 2026: आज शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा में दुर्लभ संयोग, मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 21 August 2026: आज शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा में दुर्लभ संयोग, मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 21 August 2026: आज सावन शुक्ल नवमी तिथि और शुक्रवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 21 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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Hindi Panchang, 21 August 2026: आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार है. इस दिन मां लक्ष्मी के सामने बैठकर श्रद्धापूर्वक श्रीसूक्त का पाठ करना शुभ माना जाता है. अगर पूरा पाठ संभव न हो तो ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं.

आज का व्रत - शुक्रवार व्रत के दिन खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत फलित नहीं होता ऐसी मान्यता है. 

21 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 21 August 2026)

  • तिथि – नवमी (21 अगस्त 2026, रात 11:34 बजे तक)
  • वार – शुक्रवार
  • नक्षत्र – अनुराधा
  • योग – वैधृति
  • सूर्योदय – सुबह 5:53 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:55 बजे
  • चंद्रोदय – दोपहर 2:03 बजे
  • चंद्रास्त – रात 12:11 बजे
  • चंद्र राशि – वृश्चिक

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ समय – सुबह 5:53 से 7:30 बजे
  • दिन का चर समय – सुबह 10:44 से दोपहर 12:21 बजे
  • दोपहर का लाभ समय – दोपहर 12:21 से 1:59 बजे
  • दोपहर का अमृत समय – दोपहर 1:59 से 3:37 बजे
  • शाम का शुभ समय – शाम 5:15 से 6:55 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – सुबह 10:44 से दोपहर 12:21 बजे
  • यमगण्ड काल – दोपहर 3:38 से 5:15 बजे
  • गुलिक काल – सुबह 7:30 से 9:07 बजे
  • भद्रा – नहीं

ग्रहों की स्थिति – 21 अगस्त 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – वृश्चिक राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कर्क राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि
  • केतु – सिंह राशि

21 अगस्त का राशिफल

मेष राशि

बिजनेस में उतार-चढ़ाव रहेगा, निवेश सोच-समझकर करें और विवादों से बचें.

वृष राशि

पार्टनरशिप में लाभ होगा, ऑफिस में सराहना मिलेगी और जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा.

मिथुन राशि

सर्वार्थ सिद्धि योग से महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, धन लाभ होगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

कर्क राशि

अटके ऑर्डर पूरे होंगे, नई प्लानिंग सफल रहेगी और अविवाहित जातकों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.

सिंह राशि

प्रतिद्वंद्वियों से सतर्क रहें, अचानक खर्च बढ़ सकता है और परिवार में महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है.

कन्या राशि

दिन की शुरुआत मुनाफे से होगी, नए काम के लिए शुभ समय मिलेगा और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा.

तुला राशि

पुराना फंसा धन वापस मिल सकता है, मानसिक चिंताएं दूर होंगी और ऑफिस में सहयोग से काम बेहतर होंगे.

वृश्चिक राशि

सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस में बड़ा लाभ होगा, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.

धनु राशि

कर्ज लेने से बचें, कीमती वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है और कार्यस्थल पर वाद-विवाद से बचकर रहें.

मकर राशि

कारोबार में शानदार मुनाफा होगा, नए आइडियाज काम आएंगे और सीनियर्स की सलाह से लाभ मिलेगा.

कुंभ राशि

नौकरी बदलने के प्रयास सफल होंगे, बिजनेस टूर में आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में शुभ समाचार मिल सकता है.

मीन राशि

सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़ा धन लाभ होगा, नौकरी में मनचाहा बदलाव संभव है और मार्केटिंग वालों के लिए दिन सफल रहेगा.

आज का उपाय

महिला को वस्त्र, चूड़ी, बिंदी या अन्य सुहाग सामग्री दान करना शुभ माना जाता है. इससे सौभाग्य और मंगल की कामना की जाती है.

आज का लकी कलर

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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