'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव

बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संघर्ष की तारीफ की है. उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों से राहुल गांधी वोट चोरी और छात्रों के मुद्दों पर, जबकि प्रियंका गांधी लोकतंत्र, संविधान और मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं.

पप्पू यादव ने कहा कि अब देशभर का विपक्ष एकजुट है और बच्चों के साथ Gen-Z तथा Gen-Alpha जैसी नई पीढ़ियां भी लोकतंत्र की लड़ाई में शामिल हो रही हैं. उन्होंने इस संघर्ष को नए अंग्रेजों और तानाशाही के खिलाफ युद्ध करार दिया.

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‘नए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई’

सांसद पप्पू यादव ने मौजूदा राजनीतिक हालात की तुलना औपनिवेशिक दौर से करते हुए कहा कि यह लड़ाई नए अंग्रेजों और तानाशाही सरकार के खिलाफ है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के भीतर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संघर्ष को लेकर डर रहा है और अब बच्चों तथा युवाओं की भागीदारी से भी उसे चिंता हो रही है.

करेंसी नोट पर तस्वीर बदलने का भी किया जिक्र

पप्पू यादव ने कहा कि तानाशाहों ने यह तक सोच लिया था कि वे नोट पर बनी तस्वीर को बदलकर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जेवर प्रोजेक्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया था, जबकि वह जीवित हैं.

#WATCH | Ranchi: Independent MP Pappu Yadav says, "...Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi were fighting alone for democracy, the Constitution, and the right to vote. Today, the entire opposition across the country stands united. Now, the nation's children, the poor and the future generations like Gen-Z and Gen-Alpha, are fighting for the country's freedom. This is a battle against a new breed of colonizers, a dictatorial regime that had even assumed they could replace the image on the currency note with that of Narendra Modi, just as the Jewar project was named after him while he was still in office..." — ANI (@ANI) October 10, 2026

आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी और अधिकारों के साथ जीवन जी सकें. उन्होंने कहा कि कोई तानाशाह उनके बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं कर पाएगा. उनके मुताबिक, विपक्ष और युवाओं की एकजुटता से लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद मजबूत हुई है.

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