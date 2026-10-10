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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?

शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?

शारजाह एंकरेज के पास 9 अक्टूबर को पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर MT GEM NO. 2 पर ड्रोन हमला हुआ है. इस पर बड़ी संख्या में भारतीय नाविक भी सवार थे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 10 Oct 2026 08:36 AM (IST)
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शारजाह के पास समुद्र में कच्चे तेल के एक टैंकर पर ड्रोन से हमला होने की खबर सामने आई है. इस जहाज पर 22 भारतीय नाविक सवार थे. राहत की बात यह है कि हमले के बाद सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी जानकारी दी है.

मंत्री के मुताबिक, यह घटना 9 अक्टूबर को शारजाह एंकरेज के पास हुई. हमले का निशाना पनामा के झंडे वाला कच्चे तेल का टैंकर MT GEM NO. 2 था. जहाज पर मौजूद सभी 22 भारतीय नाविकों की सुरक्षा की पुष्टि की गई है.

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भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर सरकार की नजर

सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर बताया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है. भारतीय नाविकों की सुरक्षा और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए जहाज का प्रबंधन करने वाली कंपनी से संपर्क बनाए रखा गया है. उन्होंने सभी 22 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने पर राहत जताई. हालांकि, हमले के पीछे किसका हाथ था और जहाज को कितना नुकसान हुआ, इसकी डिटेल जानकारी उनके बयान में नहीं दी गई.

समुद्री व्यापार की सुरक्षा क्यों जरूरी?

समुद्र के रास्ते दुनिया के कई देशों के बीच तेल, खाद्य सामग्री और दूसरी जरूरी चीजों का व्यापार होता है. ऐसे में जहाजों पर हमले होने से नाविकों की जान को खतरा होता है और सामान की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है. भारत के लिए भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय नागरिक बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर काम करते हैं. समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना उनके जीवन और वैश्विक व्यापार, दोनों के लिए जरूरी है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 10 Oct 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Sarbananda Sonowal Sharjah Drone
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