शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?

शारजाह के पास समुद्र में कच्चे तेल के एक टैंकर पर ड्रोन से हमला होने की खबर सामने आई है. इस जहाज पर 22 भारतीय नाविक सवार थे. राहत की बात यह है कि हमले के बाद सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी जानकारी दी है.

मंत्री के मुताबिक, यह घटना 9 अक्टूबर को शारजाह एंकरेज के पास हुई. हमले का निशाना पनामा के झंडे वाला कच्चे तेल का टैंकर MT GEM NO. 2 था. जहाज पर मौजूद सभी 22 भारतीय नाविकों की सुरक्षा की पुष्टि की गई है.

Union Minister Sarbananda Sonowal tweets, "On Oct 9, Panama-flagged crude oil tanker MT GEM NO. 2, carrying a crew of 22 Indian nationals, was subjected to a drone attack at Sharjah Anchorage. I am relieved to share that all 22 of our Indian seafarers on board are reported to be completely safe. We are continuously monitoring the situation and in contact with the ship management company to ensure the security and well-being of our seafarers." — ANI (@ANI) October 9, 2026

भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर सरकार की नजर

सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर बताया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है. भारतीय नाविकों की सुरक्षा और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए जहाज का प्रबंधन करने वाली कंपनी से संपर्क बनाए रखा गया है. उन्होंने सभी 22 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने पर राहत जताई. हालांकि, हमले के पीछे किसका हाथ था और जहाज को कितना नुकसान हुआ, इसकी डिटेल जानकारी उनके बयान में नहीं दी गई.

समुद्री व्यापार की सुरक्षा क्यों जरूरी?

समुद्र के रास्ते दुनिया के कई देशों के बीच तेल, खाद्य सामग्री और दूसरी जरूरी चीजों का व्यापार होता है. ऐसे में जहाजों पर हमले होने से नाविकों की जान को खतरा होता है और सामान की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है. भारत के लिए भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय नागरिक बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर काम करते हैं. समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना उनके जीवन और वैश्विक व्यापार, दोनों के लिए जरूरी है.