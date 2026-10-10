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नानी ने The Paradise के ओटीटी वर्जन में किए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल

The Paradise: नानी की 'द पैराडाइज' थिएटर में खास परफॉर्म नहीं कर पाई.ऐसे में मेकर्स ने इसके ओटीटी वर्जन को दमदार बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी है. फिल्म के डिजिटल वर्जन पर खुद नानी नजर रख रहे हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 10 Oct 2026 07:55 AM (IST)
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नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' ने सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही काफी ध्यान खींच लिया था. फिर इसकी ओपनिंग तो शानदार हुई थी लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई और इसकी कमाई में हर दिन मंदी देखी गई. ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है. वहीं अब खबरें हैं कि इस फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने से पहले इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं. कहा जा रहा है कि श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के डिजिटल वर्जन पर नानी खुद नजर रख रहे हैं.

'द पैराडाइज' के ओटीटी वर्जन में हो सकते हैं बदलाव
'123 तेलुगु' की रिपोर्ट के मुताबिक टीम 'द पैराडाइज' में उन सीन्स को एड करने पर विचार कर रही है जिन्हें थिएट्रिकल कट से हटा दिया गया था. श्रीकांत ओडेला ने पहले भी बदलावों की पॉसिबिलिटी के बारे में बात की थी. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कौन से हिस्से जोड़े जा सकते हैं या बदला हुआ वर्जन OTT पर कब रिलीज होगा. अगर बदलाव किए जाते हैं, तो यह देखना होगा कि इसे थिएटर के मुकाबले कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

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ये प्लानिंग तब सामने आई हैं जब नानी ने फिल्म की आलोचना पर खुलकर बात की है.'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' के साथ एक इंटरव्यू में, एक्टर ने बताया कि फ़िल्म के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही वह कुछ शिकायतों को क्यों समझ पा रहे थे. बता दें कि इस फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उम्मीदें होने के बावजूद, कुछ दर्शकों ने इसके कंटेंट पर निराशा जताई.

'द पैराडाइज' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
इस बीच, नानी और कयादू लोहार की फ़िल्म 'द पैराडाइज' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की बात करें तो  शुक्रवार, 9 अक्टूबर को सैकनिल्क फिल्म ने अपनी रिलीज के 16वें दिन भारत में 51 लाख की नेट कमाई की. उस दिन 518 शो में इसका ग्रॉस कलेक्शन 57 लाख रहा और ऑक्यूपेंसी रेट 18.2% था.

अब फ़िल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 119.54 करोड़ तक पहुंच गया है. वहीं दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 171.96 करोड़ रहा.

'द पैराडाइज'स्टार कास्ट
एसएलवी सिनेमाज बैनर के तहत सुधाकर चेरुकुरी द्वारा प्रोड्यूस और श्रीकांत ओडेला द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में नानी के अलावा कायादु लोहार, मोहन बाबू, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल अहम भूमिकाओं में हैं.

 

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Published at : 10 Oct 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
The Paradise
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