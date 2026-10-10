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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर में गीजर चलाने के लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत, जानें हिसाब-किताब?

घर में गीजर चलाने के लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत, जानें हिसाब-किताब?

अगर आप सर्दियों में गीजर कीवजह से बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं तो ऐसे में जानिए गीजर चलाने के लिए कितने सोलर पैनल आएंगे काम और इससे जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 10 Oct 2026 09:32 AM (IST)
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सर्दियों में सुबह गर्म पानी मिल जाए तो दिन की शुरुआत आसान हो जाती है. लेकिन ठंड बढ़ने के साथ गीजर का इस्तेमाल भी बढ़ता है और इसका असर बिजली के बिल पर पड़ता है. ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि अगर घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिए जाएं तो क्या गीजर भी आसानी से चल सकता है?

सोलर पैनल सिर्फ बिजली का बिल कम करने में ही नहीं, बल्कि घर के रोजमर्रा के बिजली खर्च को संभालने में भी मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप केवल गीजर की वजह से सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी यह आपके बिजली के बिल को कम करने में आपकी मदद करेगा.

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 कितने सोलर पैनल से चलेगा गीजर?

आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक गीजर 1000 से 3000 वॉट या उससे अधिक क्षमता के होते हैं. अगर आपके घर में 2000 वॉट का गीजर है, तो उसे चलाने के लिए पर्याप्त क्षमता वाला सोलर सिस्टम चाहिए. आजकल बाजार में 550 वॉट के सोलर पैनल भी उपलब्ध हैं. ऐसे चार पैनल मिलकर करीब 2.2 किलोवॉट की कुल क्षमता देते हैं.

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एक सोलर पैनल की कीमत कितनी है?

भारत में 550 वॉट के सोलर पैनल की कीमत ब्रांड, तकनीक और मॉडल के अनुसार बदलती है. कुछ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर यह 10,000 से 15,000 रुपये के आसपास उपलब्ध हैं. वहीं प्रीमियम मॉडल इससे महंगे हो सकते हैं. अगर गीजर के लिए चार पैनल लगाने की योजना है, तो केवल पैनलों पर ही मोटे तौर पर 40,000 से 60,000 रुपये तक का खर्च मानकर चल सकते हैं.

सोलर पैनल का वजन कितना होता है?

छत पर सोलर पैनल लगवाते समय लोग अक्सर उसकी कीमत और बिजली बनाने की क्षमता पर ध्यान देते हैं, लेकिन वजन को नजरअंदाज कर देते हैं. चार पैनलों का कुल वजन ही लगभग 100 से 112 किलोग्राम हो सकता है. इसके अलावा पैनल को सहारा देने वाला लोहे या एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर भी वजन बढ़ाता है. इसलिए छत पर पैनल लगवाने से पहले उसकी मजबूती और स्ट्रक्चर की सुरक्षा की जांच करवाना बेहतर है.

दिन में चलेगा गीजर?

सही क्षमता और डिजाइन वाले सोलर सिस्टम से दिन में गीजर चलाया जा सकता है. लेकिन यह समझना भी बेहद जरूरी है कि सोलर पैनल की बिजली लगातार एक जैसी नहीं रहती. घने बादल और धूप कम होने पर बिजली का उत्पादन घट सकता है. वहीं रात में गीजर चलाने के लिए बैटरी या ग्रिड बिजली की जरूरत पड़ सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 10 Oct 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
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