T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास

कितने सोचा था कि जिस रांची के मैदान पर कभी 200 रन तक नहीं बने थे, उसी मैदान पर 250 रन का सफल रन चेज हो जाएगा. शुक्रवार को वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. भारत की ओर से संजू सैमसन ने फिफ्टी लगाई थी. दूसरी ओर शाई होप का शतक उनपर भारी पड़ा, जो 102 रन बनाकर नाबाद लौटे.

शाई होप से लेकर संजू सैमसन समेत अन्य खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत कीर्तिमान स्थापित किए. मगर 9 अक्टूबर को खेला गया भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टी20 इतिहास में एक खास रिकॉर्ड के लिए याद रखा जाएगा. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा केवल दूसरी बार हुआ है, जब किसी मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 500 या उससे अधिक रन बनाए हों.

दूसरे टी20 में बन गए 501 रन

टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बनाए थे, जो इस मैदान का सबसे बड़ा टीम टोटल था. कुछ देर बाद ही वेस्टइंडीज ने सफल रन चेज करते हुए 252 रन बना डाले. दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 501 रन बनाए. यह टी20 के इतिहास में केवल दूसरी बार है जब किसी मैच में 500 रन बने हैं.

ऐसा पहली बार साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज मैच में हुआ था. उस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 259 रन का टारगेट चेज कर दिया था. पूरे मुकाबले में 517 रन बने, जो आज भी एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

501 रन - भारत और वेस्टइंडीज (2026)

517 रन - दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज (2023)

499 रन - भारत और इंग्लैंड (2026)

वेस्टइंडीज ने किया दूसरा सबसे बड़ा रन चेज

इससे पहले T20I के इतिहास में केवल एक बार 250 या उससे ज्यादा रनों का टारगेट चेज हुआ था. दक्षिण अफ्रीका ने साल 2023 के उसी मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 259 रन का लक्ष्य भेद दिया था. अब वेस्टइंडीज सबसे बड़े सफल रन चेज के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है. उसने टीम इंडिया के खिलाफ 250 रन का टारगेट चेज किया.

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