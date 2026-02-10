iPhone की स्क्रीन पर टाइम हमेशा 9:41 ही क्यों होता है? Apple छुपा रहा है ये दिलचस्प राज

साल 2007 में, जब Apple ने पहली बार दुनिया के सामने iPhone पेश किया था वह पल टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए ऐतिहासिक बन गया. 9 जनवरी 2007 को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित इवेंट के दौरान Steve Jobs ने स्टेज पर iPhone से पर्दा उठाया. ठीक उसी समय घड़ी में करीब 9:41 AM बज रहे थे.