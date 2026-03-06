हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक

UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक

UPSC Result: हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले एकांश ढुल (Akansh Dhull) ने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में तीसरा स्थान लाकर राज्य का नाम रौशन कर दिया.

By : सनातन कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 04:51 PM (IST)
हरियाणा बीजेपी के नेता कृष्ण ढुल के बेटे एकांश ढुल में यूपीएसपी परीक्षा में पूरे भारत में तीसरा रैंक लाया है. उनके परिवार में खुशी की लहर है. अपने बेटे की सफलता पर कृ्ष्ण ढुल ने कहा कि इसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते. पिता ने बताया कि उनका बेटा पिछले आठ सालों से मेहनत कर रहा था. उन्होंने कहा कि जिस एकाग्रता के साथ वो लगा हुआ था उसके लिए उसे साधुवाद है. इसने ये साबित किया है कि अगर एक बच्चा एक लक्ष्य को लेकर लगातार मेहनत करेगा तो कामयाब होगा.

Read
Published at : 06 Mar 2026 04:43 PM (IST)
UPSC Result BJP Breaking News Abp News Haryana News
UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
