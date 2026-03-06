एक्सप्लोरर
UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
UPSC Result: हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले एकांश ढुल (Akansh Dhull) ने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में तीसरा स्थान लाकर राज्य का नाम रौशन कर दिया.
हरियाणा बीजेपी के नेता कृष्ण ढुल के बेटे एकांश ढुल में यूपीएसपी परीक्षा में पूरे भारत में तीसरा रैंक लाया है. उनके परिवार में खुशी की लहर है. अपने बेटे की सफलता पर कृ्ष्ण ढुल ने कहा कि इसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते. पिता ने बताया कि उनका बेटा पिछले आठ सालों से मेहनत कर रहा था. उन्होंने कहा कि जिस एकाग्रता के साथ वो लगा हुआ था उसके लिए उसे साधुवाद है. इसने ये साबित किया है कि अगर एक बच्चा एक लक्ष्य को लेकर लगातार मेहनत करेगा तो कामयाब होगा.
