हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनया SIM या eSIM लिया है? सावधान! UPI, OTP और बैंक ट्रांजैक्शन पर पड़ सकता है बड़ा असर

नया SIM या eSIM लिया है? सावधान! UPI, OTP और बैंक ट्रांजैक्शन पर पड़ सकता है बड़ा असर

SIM: कई लोग जब नया SIM लेते हैं SIM बदलते हैं या eSIM पर शिफ्ट होते हैं तो उन्हें लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी नेटवर्क या एक्टिवेशन टाइम की होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Mar 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

SIM: कई लोग जब नया SIM लेते हैं SIM बदलते हैं या eSIM पर शिफ्ट होते हैं तो उन्हें लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी नेटवर्क या एक्टिवेशन टाइम की होती है. लेकिन असली समस्या अक्सर कुछ सेवाओं पर लगने वाली अस्थायी रोक होती है. यह रोक आमतौर पर 24 घंटे के लिए लगाई जाती है और इसका उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना होता है.

भारत में टेलीकॉम नियमों के तहत Telecom Regulatory Authority of India यानी TRAI ने कुछ सुरक्षा नियम लागू किए हैं. इन नियमों के मुताबिक SIM बदलने या eSIM ट्रांसफर के बाद कुछ सेवाएं थोड़े समय के लिए बंद कर दी जाती हैं ताकि कोई व्यक्ति आपके नंबर का गलत इस्तेमाल न कर सके.

SIM बदलने के बाद 24 घंटे तक SMS पर रोक

जब कोई यूजर नया SIM लगाता है, SIM रिप्लेस करता है या eSIM में ट्रांसफर करता है तो टेलीकॉम कंपनियां करीब 24 घंटे के लिए SMS सेवाओं को रोक देती हैं. इस दौरान न तो SMS भेजे जा सकते हैं और न ही प्राप्त किए जा सकते हैं.

इसका सीधा असर बैंक और डिजिटल पेमेंट से जुड़े मैसेज पर पड़ता है. उदाहरण के लिए, बैंक से आने वाले OTP या पेमेंट से जुड़ी नोटिफिकेशन कुछ समय तक नहीं मिलतीं. क्योंकि अधिकतर बैंकिंग सिस्टम SMS आधारित वेरिफिकेशन पर निर्भर करते हैं इसलिए इस अवधि में कई सेवाएं अस्थायी रूप से काम नहीं करतीं. 24 घंटे पूरे होने के बाद SMS सेवा अपने-आप सामान्य हो जाती है.

UPI ऐप्स में लॉग-इन करने में आ सकती है दिक्कत

डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले Unified Payments Interface यानी UPI ऐप्स भी SMS वेरिफिकेशन पर निर्भर करते हैं. इसलिए SIM बदलने के तुरंत बाद इन ऐप्स को इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है.

उदाहरण के तौर पर Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप्स डिवाइस की पहचान की पुष्टि करने के लिए SMS भेजते हैं. अगर SMS सेवा बंद है तो ऐप लॉग-इन या एक्टिवेट नहीं हो पाता.

जब 24 घंटे की रोक खत्म हो जाती है तब यूजर को ऐप दोबारा खोलकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसके बाद UPI सेवाएं फिर से सामान्य रूप से काम करने लगती हैं.

बैंक ट्रांजैक्शन और OTP पर असर

SIM बदलने के बाद कुछ समय के लिए बैंकिंग सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है. इस दौरान कार्ड पेमेंट, फंड ट्रांसफर या इंटरनेट बैंकिंग लॉग-इन के लिए जरूरी OTP प्राप्त नहीं हो पाता. साथ ही बैंक खाते में जमा या निकासी से जुड़े SMS अलर्ट भी अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं. हालांकि कुछ बैंक ई-मेल OTP या अन्य सुरक्षा विकल्प भी देते हैं जो इस दौरान काम कर सकते हैं.

अगर मोबाइल नंबर ही बदल दिया हो तो क्या करें

अगर आपने सिर्फ SIM नहीं बदला बल्कि मोबाइल नंबर भी बदल लिया है तो बैंक और UPI सेवाएं फिर से चालू करने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाने पड़ते हैं. सबसे पहले अपने बैंक में जाकर या आधिकारिक प्रक्रिया के जरिए नया मोबाइल नंबर अपडेट कराना होता है. इसके बाद नए नंबर के साथ UPI ID को दोबारा रजिस्टर करना पड़ता है क्योंकि पुराने नंबर से जुड़ी UPI ID काम करना बंद कर देती है.

यह नियम धोखाधड़ी से कैसे बचाता है

SIM बदलने के बाद SMS सेवा को कुछ समय के लिए बंद करने का मुख्य कारण SIM Swap Fraud को रोकना है. कई बार ठग किसी व्यक्ति के नंबर का डुप्लीकेट SIM निकलवा लेते हैं और फिर OTP के जरिए बैंक खातों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं.

24 घंटे की यह रोक ऐसे मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा परत का काम करती है. इससे धोखेबाज तुरंत OTP प्राप्त नहीं कर पाते और असली यूजर को भी समय मिल जाता है कि अगर उसके नंबर के साथ कोई संदिग्ध गतिविधि हुई हो तो वह तुरंत टेलीकॉम कंपनी या बैंक को जानकारी दे सके.

यह भी पढ़ें:

AI से फैलाया जा रहा था युद्ध का झूठ! X ने पकड़ा पाकिस्तान का शख्स, 31 अकाउंट से कर रहा था खेल

Published at : 06 Mar 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
E Sim TECH NEWS HINDI E-SIM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
नया SIM या eSIM लिया है? सावधान! UPI, OTP और बैंक ट्रांजैक्शन पर पड़ सकता है बड़ा असर
नया SIM या eSIM लिया है? सावधान! UPI, OTP और बैंक ट्रांजैक्शन पर पड़ सकता है बड़ा असर
टेक्नोलॉजी
10 दिन में 200 टारगेट! क्या है Gospel, इजरायल का वो AI हथियार जो बदल रहा है युद्ध का तरीका?
10 दिन में 200 टारगेट! क्या है Gospel, इजरायल का वो AI हथियार जो बदल रहा है युद्ध का तरीका?
टेक्नोलॉजी
फोन की स्पीड हो गई है स्लो? स्टोरेज फुल होना ही एक वजह नहीं, यहां जान लें सारे कारण
फोन की स्पीड हो गई है स्लो? स्टोरेज फुल होना ही एक वजह नहीं, यहां जान लें सारे कारण
टेक्नोलॉजी
क्या अब WhatsApp चलाने के लिए देना पड़ेगा पैसा? जानिए पेड प्लान से क्या बदल जाएगा
क्या अब WhatsApp चलाने के लिए देना पड़ेगा पैसा? जानिए पेड प्लान से क्या बदल जाएगा
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बिहार
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget