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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGoogle का Logo बार-बार क्यों बदल जाता है? Doodle के पीछे छिपी है बेहद दिलचस्प कहानी

Google का Logo बार-बार क्यों बदल जाता है? Doodle के पीछे छिपी है बेहद दिलचस्प कहानी

Google Doodle: आज का Google Doodle केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया है. यह एक तरह के लाइव स्पोर्ट्स हब की तरह भी काम करता है.

By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 15 Jun 2026 06:43 PM (IST)
Google Doodle: आज का Google Doodle केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया है. यह एक तरह के लाइव स्पोर्ट्स हब की तरह भी काम करता है.

अगर आपने आज Google का होमपेज खोला होगा तो वहां फुटबॉल खेलते खिलाड़ियों वाला एक खास Doodle जरूर देखा होगा. पहली नजर में यह सिर्फ लोगो में किया गया बदलाव लग सकता है लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा है. दरअसल, Google ने FIFA World Cup 2026 के जश्न में यह विशेष Doodle तैयार किया है. टूर्नामेंट 12 जून से शुरू हो चुका है और 19 जुलाई 2026 तक चलेगा जिसमें 48 टीमें कुल 104 मुकाबले खेलेंगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि Google Doodle की शुरुआत कैसे हुई और यह इतना खास क्यों है? आइए जानते हैं.

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आज का Google Doodle केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया है. यह एक तरह के लाइव स्पोर्ट्स हब की तरह भी काम करता है. जैसे ही कोई यूजर Doodle पर क्लिक करता है उसे टूर्नामेंट से जुड़ी अहम जानकारियां मिल जाती हैं.
आज का Google Doodle केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया है. यह एक तरह के लाइव स्पोर्ट्स हब की तरह भी काम करता है. जैसे ही कोई यूजर Doodle पर क्लिक करता है उसे टूर्नामेंट से जुड़ी अहम जानकारियां मिल जाती हैं.
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मैचों का शेड्यूल, अंक तालिका, ताजा नतीजे और आगामी मुकाबलों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध हो जाती है. इसके लिए अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती.
मैचों का शेड्यूल, अंक तालिका, ताजा नतीजे और आगामी मुकाबलों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध हो जाती है. इसके लिए अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती.
Published at : 15 Jun 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
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