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Google का Logo बार-बार क्यों बदल जाता है? Doodle के पीछे छिपी है बेहद दिलचस्प कहानी
Google Doodle: आज का Google Doodle केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया है. यह एक तरह के लाइव स्पोर्ट्स हब की तरह भी काम करता है.
अगर आपने आज Google का होमपेज खोला होगा तो वहां फुटबॉल खेलते खिलाड़ियों वाला एक खास Doodle जरूर देखा होगा. पहली नजर में यह सिर्फ लोगो में किया गया बदलाव लग सकता है लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा है. दरअसल, Google ने FIFA World Cup 2026 के जश्न में यह विशेष Doodle तैयार किया है. टूर्नामेंट 12 जून से शुरू हो चुका है और 19 जुलाई 2026 तक चलेगा जिसमें 48 टीमें कुल 104 मुकाबले खेलेंगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि Google Doodle की शुरुआत कैसे हुई और यह इतना खास क्यों है? आइए जानते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 06:43 PM (IST)
Tags :GOOGLE DOODLE TECH NEWS HINDI
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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