Google का Logo बार-बार क्यों बदल जाता है? Doodle के पीछे छिपी है बेहद दिलचस्प कहानी

आज का Google Doodle केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया है. यह एक तरह के लाइव स्पोर्ट्स हब की तरह भी काम करता है. जैसे ही कोई यूजर Doodle पर क्लिक करता है उसे टूर्नामेंट से जुड़ी अहम जानकारियां मिल जाती हैं.